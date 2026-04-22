22 de abril de 2026

Societat

El català corre per Barcelona: les millors imatges de l'acte central del Correllengua Agermanat

Publicat el 22 d’abril de 2026 a les 08:16
Actualitzat el 22 d’abril de 2026 a les 08:17

Barcelona ha acollit aquest dimarts l'acte central de la nova edició del Correllengua Agermanat, una iniciativa festiva i reivindicativa que promou l’ús i la defensa de la llengua catalana. Centenars de voluntaris han portat la flama del Correllengua pels carrers de la ciutat comtal, en una jornada que ha deixat aquestes imatges:

Hugo Fernández
  • Un voluntari sosté la flama del Correllengua Agermanat -
Hugo Fernández
  • La flama del Correllengua Agermanat, a Barcelona -
Hugo Fernández
  • L'acte central del Correllengua Agermanat a Barcelona -
Hugo Fernández
  • Laia Cañigueral i Jordi Albert durant el Correllengua Agermanat -
Hugo Fernández
  • La flama del Correllengua Agermanat, a Barcelona -
Hugo Fernández
  • Jordi Martí i Galbis durant el Correllengua Agermanat -
Hugo Fernández
  • La flama del Correllengua Agermanat, a Barcelona -
Hugo Fernández
  • Voluntaris porten La flama del Correllengua Agermanat, pels carrers de Barcelona -
Hugo Fernández
  • L'acte central del Correllengua Agermanat a Barcelona -
Hugo Fernández
  • Una noia emocionada durant l'acte central del Correllengua Agermanat a Barcelona -
Hugo Fernández
  • Auxili en concert durant el Correllengua Agermanat -
Hugo Fernández
  • Un moment durant el concert d'Auxili -

