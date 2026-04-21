Barcelona clama pel català: «El Correllengua Agermanat ha vingut a fer història»

La llengua catalana continua viva; molt viva. "Hem vingut a fer història i a seguir defensant la nostra llengua", explica Anna Rosselló, portaveu del Correllengua Agermanat. L'èxit de l'acte central, que s'ha celebrat aquest dimarts 21 d'abril a Barcelona, n'és la prova més fefaent. Rosselló explica que aquesta és una iniciativa "que il·lusiona i que agrada", i posa com a exemple que institucions com el Barça, l'Espanyol o el Girona s'hi hagin adherit.
Centenars de voluntaris, infants, joves i adults, han acompanyat la flama pels carrers de la capital catalana, amb un ritme festiu i de celebració de la llengua i la cultura catalana. Sota el lema "Sí a la llengua!", la 31a edició del Correllengua Agermanat ha estat tot un èxit a la ciutat comtal i els altres llocs per on ha passat fins a arribar a la capital del Principat. Rosselló assegura que la iniciativa "ha estat un èxit": "Estem molt contents de la rebuda que ha tingut a tots els pobles pels quals ha passat".
La cursa de relleus no competitiva, que travessa els Països Catalans de punta a punta, ha creuat Barcelona des de l'entrada de la Meridiana fins a la Plaça Comercial del Born; on el públic s'ha entregat als concerts de La Fúmiga, Auxili o Júlia Colom, entre d'altres. Demà, 22 d'abril, els dos itineraris es trobaran a Tarragona, i es fusionaran per emprendre el viatge cap al País Valencià, per dirigir-se, posteriorment, a les Illes Balears i acabar el 5 de maig a l'Alguer.
El dia, assolellat (i potser una mica massa calorós per ser abril), ha acompanyat els assistents a bolcar-se amb la iniciativa. En un context de desànim i desmobilització de la causa independentista catalana és molt destacable l'èxit d'aquesta iniciativa; que recorrerà uns 500 municipis i 1.500 quilòmetres gràcies a la col·laboració de més de 1.000 organitzacions, socials, culturals i esportives de tots els territoris de parla catalana.
Promoció de la cultura popular
La plaça Comercial ha començat a omplir-se a quarts de 19. Mentre dalt de l’escenari s’ultimaven els últims detalls de producció, un degoteig de gent s’anava aproximant als voltants de la plaça. Molts, amb samarretes del Correllengua Agermanat que podien adquirir-se allà mateix, d’altres curiosos i, com no podia ser d’altra manera, alguns turistes desorientats que, sense entendre gairebé res, s’aturaven per copsar l’ambient. Tocades les 19 hores, els grups de sardanes Maig i Solstici, ambdós de Barcelona, han actuat davant dels assistents i, després del repertori clàssic, fins i tot alguns intrèpids s’han animat a participar, formant una gran sardana al bell mig de la plaça.
Anna Tantinyà, del grup sardanista Maig, i Marc Font, de Solstici, expliquen a aquest diari que és el primer any que participen i valoren "molt positivament l'experiència". "Hem de donar a conèixer la sardana i promocionar la cultura catalana", apunta Tantinyà. Font, a banda d'animar als joves a ballar sardanes, ha reforçat el missatge: "S'ha de parlar català i defensar la llengua".
Després de l'actuació de sardanes, els Castellers de Sarrià i el grup de bastoners de Ciutat Vella també han animat la plaça amb actuacions. Dues joves mallorquines, que viuen a Barcelona, expliquen que han vingut per "defensar el català", que "és víctima d'intents de minorització i folklorització". A banda, celebren que actes com aquests tinguin "tan bona acollida" entre els joves.
Rosselló defensa que "el català és una llengua minoritzada, no minoritària", i que per això "hem de parlar català a tot arreu sense prejudicis i ensenyar català als companys nouvinguts". La portaveu assegura que el jovent "necessitava" una iniciativa com aquesta: "Una activitat proactiva, que sortís a guanyar", i afegeix que "fa molta il·lusió veure tants joves implicats".
Arribada a Barcelona
"Són iniciatives necessàries, populars i que fomenten el català", explica en Pol, un jove que ha portat la flama des de Granollers fins a Montmeló. "L'he dut a l'esquena en bicicleta, ha estat molt bonic", explica. Centenars de persones esperaven la flama en la seva arribada a Barcelona. I, tot i el retard de gairebé una hora, esplais, caus, voluntaris i activistes per la llengua han acompanyat la flama al llarg dels carrers de Barcelona fins a la plaça Comercial, on ha estat rebuda amb crits "d'independència" i càntics nacionalistes.
Final de festa al Born
El rellotge marcava pocs minuts més tard de les 21 hores quan la flama ha arribat a la Plaça Comercial del barri del Born, just a temps per escoltar la lectura del manifest del Correllengua Agermanat. La plaça ha esclatat en joia i, a les 21.15 hores, l'escenari s'ha omplert de músics i artistes que han interpretat la cançó titulada Amb el cor, feta per una vintena d’artistes i que s'ha convertit en l’himne d’aquesta iniciativa cultural.
La música i la festa, però, acabaven de començar. L'escenari ha estat trepitjat per alguns dels grups amb més nom del panorama català, com Auxili, Els Catarres, La Fúmiga o la Companyia Elèctrica Dharma. A banda d'altres noms reconeguts com Júlia Colom, Mar Grimalt, La Maria, Pèl de Gall, Pitxorines, Xanguito, Abril i Maxime Cayuela. La Plaça Comercial ha vibrat de valent amb tot el seguici d'actuacions que, deixant de banda el gènere musical, tenien en comú el cant en català, la promoció de la llengua i la cultura del país.
El Correllengua Agermanat, un símbol de país
El primer Correllengua data de l’any 1995, a Mallorca, impulsat com una iniciativa de l’entitat Joves de Mallorca per la Llengua que es van inspirar en la Korrika del País Basc; una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu, que uneix els parlants d'euskera de punta a punta del país. El projecte impulsat des de Mallorca va ser tot un èxit, i es va reproduir també al País Valencià.
El 1997 el Correllengua va arribar també al Principat amb la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), com una campanya transversal de promoció del català que involucra escoles, universitats i entitats de diferents àmbits. La iniciativa d'enguany, 31 anys després, també té origen a Mallorca i ha aconseguit unir en el Correllengua Agermanat totes les organitzacions dels Països Catalans que s'havien implicat a les edicions anteriors. "Esperem que sigui l’inici de moltes activitats en promoció de la unitat lingüística de la llengua dels Països Catalans", afirma Rosselló.