El drama dels trens mobilitza milers de persones: la jornada, en imatges

Aquest dissabte a Barcelona ha estat marcat per les mobilitzacions contra el caos a Rodalies, arran d'una crisi del servei que ha afectat la quotidianitat de milers de persones a Catalunya. Unes 8.000 persones segons l'Ajuntament de Barcelona i 30.000 segons xifres dels organitzadors s'han aplegat a la manifestació independentista que s'ha concentrat als carrers per reclamar l'autodeterminació com a eina per acabar amb l'infrafinançament que ha tingut els seus efectes, també, en la xarxa de trens.
A la tarda, ha estat el torn de la manifestació dels usuaris, que també ha aplegat milers de ciutadans indignats. La marxa, amb lema "Sense trens no hi ha futur", ha començat a les cinc de la tarda a l'estació de França de Barcelona i ha acabat a les sis a la plaça Sant Jaume. Els convocants han denunciat retards, manca de seguretat, desinversió i una mala gestió d'Adif, Renfe i els governs de l'Estat i Catalunya. Segons la Guàrdia Urbana, la participació en la manifestació ha estat de 3.000 persones, mentre que els organitzadors eleven la xifra a 40.000. A Nació us oferim un recull de les millors imatges de la jornada a càrrec del nostre cap de fotografia, Hugo Fernández.