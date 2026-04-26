El Govern activa un pla per descongestionar les llistes d'espera de les ajudes a la dependència

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest diumenge des del Món Sant Benet un pla de xoc per descongestionar les llistes d'espera de les ajudes a la dependència. En una declaració institucional per cloure la IV Jornada de Treball del Govern, Illa ha explicat que es destinaran 25 milions d'euros del suplement de crèdit, que permetran contractar 209 nous professionals per desbloquejar el tap que hi ha ara mateix per accedir a les ajudes. El sistema de la dependència, ha dit Illa, és un pilar fonamental, però ara mateix està tensionat. "Fem la transformació més ambiciosa del sistema de dependència des que existeix la llei, ara fa 20 anys", ha assenyalat.
El president ha reivindicat la llei de la dependència, que ha beneficiat milions de persones. El sistema atén ara quasi 253.000 persones a Catalunya i Illa ha demanat adaptar el sistema, ara "desfasat", al canvi demogràfic. A dia d'avui, segons les dades del Govern, hi ha 128.000 persones esperant per rebre la dependència. "No volem que esperin més", ha dit, i ha anunciat aquesta "via ràpida" per descongestionar-ho. "Apostem per un canvi de model, una acció conjunta entre els departaments de Drets Socials i Salut, en col·laboració amb Presidència", ha afirmat.
L'objectiu és compensar i garantir protecció, unificar la feina de Drets Socials i Salut, reforçar amb recursos i professionals, i agilitzar el procés. Les sigles d'aquests objectius defineixen el pla CURA. Aquest dimarts s'aprovaran al consell executiu l'acceleració dels casos més urgents, i a partir del juny s'atorgarà el grau III de dependència a les persones en espera de manera automàtica o semiautomàtica. També es posarà en marxa un pla individual d'atenció exprés per a les persones que opten per una prestació econòmica d'atenció familiar, i obtindran l'ajuda un cop es faci l'avaluació. Cada any se'n beneficiaran unes 65.000 persones.
"És el primer pas cap a un model integrat que desplegarem progressivament", ha dit Illa. A dia d'avui, de mitjana, el temps entre que la persona ho demana i rep els diners és de 397 dies de mitjana, més d'un any. Les sol·licituds s'han duplicat en els darrers deu anys, fins a 158.000 el 2025, però els recursos s'han mantingut constants. En aquesta situació, l'executiu vol actuar en dos fronts: un a curt termini per resoldre el coll d'ampolla i reduir les llistes d'espera, i un altre de fons per canviar el sistema i que els departaments de Drets Socials i de Salut. "Volem situar Catalunya en l'avantguarda de les polítiques socials", ha afirmat.
Una atenció integrada
L'objectiu és passar dels actuals 397 dies a 60 dies d'espera, entre que es demana l'ajuda i s'obté el Pla Individual d'Atenció (PIA). Des les 128.000 persones esperant l'ajuda, n'hi ha 18.200 detectades en grau III -el més greu- sobre les quals es vol actuar amb urgència. Així, el compromís és que en 15 dies rebin el pagament mínim, que és de 200 euros, fins que obtinguin la valoració i els concretin l'ajuda que els correspon. Per això, Illa ha anunciat aquestes contractacions de personal, que se centraran en agilitzar aquest procés.
De fons, però, el problema és que Drets Socials i Salut no treballen de manera prou integrada i això és el que es vol corregir amb el pla. De 25 equips d'avaluació es passarà a 375 equips d'atenció primària i 107 de serveis socials bàsics. La ciutadania podrà iniciar el procés de reconeixement directament al seu CAP i la valoració del grau i el PIA es farà en una visita domiciliària única, no pas amb dues com fins ara. El compromís és donar resposta prioritària en les situacions més complexes. Tot plegat, sota el paraigües de l'Agència d'Atenció Integral Social i Sanitària, aprovada pel Parlament el 2025. "Volem un model d'atenció més proper, que situï les persones al centre", ha dit Illa.
Contra la "prioritat nacional" de PP i Vox
En la seva intervenció, el president ha reflexionat sobre el Món Sant Benet, que recull les "fortaleses" de Catalunya en forma de "valors humanistes i cultura de treball" preservats al Monestir de Sant Benet, així com el patrimoni i l'excel·lència gastronòmica. "Plena confiança en les capacitats de Catalunya per afrontar el moment que vivim, i plena confiança per dotar el país d'un projecte sòlid els pròxims deu anys", ha indicat. Aquesta és la tasca del Govern, i així els la va traslladar als consellers en la primera sessió de treball del dissabte.
Illa ha repassat les bones dades econòmiques, empresarials i d'innovació, i ha recordat les cimeres progressistes internacionals de la setmana passada. "D'aquí a deu anys, Catalunya serà el millor país d'Europa per viure-hi", ha assegurat. La premissa, ha afirmat, és sempre "situar les persones al centre", i per això la necessitat de reformar el sistema de dependència és cabdal. El president ha fet una crida a la pau per protegir la prosperitat, ha demanat exercir la defensa de la democràcia amb polítiques humanistes per davant les "polítiques de la crueltat". "No es pot fer cap pas pel camí de crear ciutadans de primera i de segona", ha dit, en referència a la "prioritat nacional" de PP i Vox.
En aquest sentit, Illa ha advertit del risc que suposa això per a la cohesió social i ha insistit que cal corregir les desigualtats i enfortir l'estat del benestar davant dels models que volen prosperitat "només per a uns pocs". "Som un estat pròspera perquè tenim un estat del benestar", ha assegurat. El repte, ara, és traduir tots aquests valors en polítiques transformadores, en aquest cas, per adaptar el sistema de la dependència al present i al futur. "Posem la dependència al nivell dels altres tres pilars d'estat del benestar: sanitat, educació, pensions i dependència", ha reblat.