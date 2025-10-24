El Govern elabora una guia per adaptar les estacions de trens i busos a les dones

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està elaborant una guia per repensar les estacions de trens i autobusos del futur per millorar “l’experiència de viatge” de les dones. Es tracta d’aplicar la perspectiva de gènere i d’accessibilitat en aquests espais gràcies a les seves vivències, resolent problemes que les administracions “no han sabut veure o un tècnic no veuria”, afirma la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López. “Hi ha molt marge de millora”, apunta, “especialment a Rodalies”. Tot plegat, com a resposta a la darrera enquesta del Departament sobre assetjament sexual, que recull que el 57% de les usuàries n'ha patit en algun moment.
El Govern ha fet una crida a formar grups d’entre 10 i 15 dones usuàries habituals de Rodalies i l’autobús per fer marxes exploratòries. S’han repartit, entre setembre i octubre, per set estacions catalanes -quatre de tren i tres de busos-, des de Sants fins a Tortosa, per identificar “punts crítics” on hi hagi poca visibilitat, racons o passadissos amb problemes d’accessibilitat. En definitiva, és una “auditoria” de les estacions, tal com defineix la directora general de Transports i Mobilitat, amb l'objectiu de millorar el confort i la sensació de seguretat.
En aquest sentit, López concreta que, especialment a Rodalies, hi ha estacions que poden ser "una mica fosques” i que “generen sensació de por”. Per contra, a les estacions d'autobusos, segons la directora general, no es percep tanta por, ja que es troben a l’aire lliure. Sigui com sigui, remarca que “també té molt marge de millora”. La directora general de Transports i Mobilitat sosté que “l’aspiració” amb tota la informació que es reculli de les marxes exploratòries és fer una guia perquè serveixi de referència per als futurs projectes d’infraestructures de Catalunya.
Tot i això, remarca que si durant aquesta feina de revisió es detecta que hi ha intervencions imprescindibles, es traslladarà a Renfe perquè ho inclogui al Pla de Rodalies. Tanmateix, insisteix que l’objectiu “no és analitzar aquestes estacions concretes” sinó que de les marxes exploratòries acabi sortint una guia que per a moltes més estacions. D'altra banda, López diu que el 60% de les persones que es mouen en transport públic són dones. Alhora, ressalta que 9 de cada 10 dones d’entre 16 i 29 anys reconeixia “haver patit alguna forma d’assetjament”.
Les experiències a les estacions del Clot i Figueres
L’anàlisi de l’estació del Clot-Aragó de Rodalies, duta a terme el 13 d’octubre, va constatar que cal més il·luminació i una millora de l’accessibilitat. Així ho diu una membre de la junta de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) que va participar en el grup d'examen de la terminal barcelonina. A més, precisa que cal actuar en la senyalització, ja que "la nova cartelleria és molt petita i és complicat veure-ho per als usuaris amb dificultats de visió". Amb tot, valora “la permeabilitat visual” entre les dues andanes, perquè “es pot veure el que passa” a banda i banda, i confia que la iniciativa impulsada per Territori “contempli les necessitats de totes les usuàries, especialment de les dones, el principal col·lectiu del transport públic”.
A Figueres, la marxa exploratòria va sortir del Museu de l'Empordà, situat en ple centre de la ciutat, i va finalitzar a l'estació d'autobusos. Durant el recorregut, les participants anaven comentant les situacions, zones o elements urbanístics que els generaven inseguretat. Per exemple, en passar pel costat d'un lavabo públic, se'ls va preguntar si l'utilitzarien. Un cop a l'estació d'autobusos, van comentar que trobaven a faltar cartells o algun tipus de senyalització amb informació bàsica de la ciutat. "Però no només de caràcter turístic, sinó més per a la gent d'aquí. Per exemple, on estan els principals equipaments públics com les escoles, el CAP o l'ajuntament".