«El mateix de sempre», el nou anunci de l'estiu d'Estrella Damm

Un grup d'amics que cada any fan les mateixes vacances i que desitgen que res canviï. Aquesta és la idea que serveix de base per a l'anunci d'Estrella Damm de l'estiu del 2025 que tot just s'acaba de publicar aquest dimecres. Amb l'eslògan El mateix de sempre, l'espot dirigit per Nicolás Méndez amb la idea original d'Oriol Villar i produït per Arnau Vallvé és una defensa d'allò conegut, les tradicions personals, els amics de tota la vida i el gaudi de les petites coses.

Els amics, encarnats pels actors Quim Ávila, Pol Hermoso, Ariadna Llobet, Blanca Parés i Albert Salazar, planegen el viatge de l'estiu. Cada any lloguen la mateixa casa d'un poble de platja i fan les mateixes activitats, i discuteixen si enguany han de continuar igual o fer alguna cosa diferent. Això porta a rememorar les anècdotes i vivències al poble i els permet arribar a la conclusió que no volen cap altra cosa, tot i les imperfeccions i frustracions, desamors i temors existents.

Tot plegat, amb la música de Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, i Rita Payés, que han versionat plegats Another sunny day, dels escocesos Belle and Sebastian. Amb l'estil característic d'Estrella Damm, la música aconsegueix ser festiva i íntima a l'hora.

Pel que fa al vídeo, produït per Canada, l'empresa al darrere de diversos videoclips de Rosalía i Travis Scott, remet com sempre al mar, els pobles pescadors, els veïns de sempre i els joves a la recerca d'un lloc al món. Tot, amb l'aparició especial de Georgina Amorós i Quim Gutiérrez, que ja va protagonitzar l'anunci d'Estrella Damm del 2015.