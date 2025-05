El McDonald's més gran d'Europa s'instal·la als Països Catalans

El negoci del menjar ràpid conviu amb una doble realitat: no aporta cap benefici per a la salut, ans al contrari, però a la vegada és un dels tipus de menjar més consumits del món. Aquest segon factor fa que l'oferta del conegut també com a menjar porqueria es multipliqui a tot el món, amb diversitat de productes i marques.

Ara, una de les grans cadenes de menjar ràpid del món ha triat els Països Catalans per col·locar-hi el seu restaurant més gran d'Europa. Es tracta de McDonald's, que aquest dijous ha inaugurat un nou establiment a l'aeroport de Palma, una de les vies d'entrada i sortida de turistes més importants de tot l'Estat.

Aquest local compta amb una superfície total de 1.000 metres quadrats i fins a quaranta pantalles per concretar les comandes. És el tercer establiment que McDonald's posa en marxa a l'aeroport de Palma mentre que al conjunt de les Illes Balears compta amb més de 20 restaurants, territori que la marca situa com a "zona d'interès estratègic".

La multinacional de les hamburgueses ha detallat que planteja un pla de creixement a tot l'Estat. La previsió és obrir 200 restaurants fins al 2028, la qual cosa implicaria un total de 800 establiments. Actualment, McDonald's compta amb 630 locals a l'Estat, dels quals el 95% estan en mans de franquiciats.