El Meteocat eleva la perillositat de l'avís per la intensitat de pluja

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els avisos que va emetre ahir de cara a les pluges que cauran el diumenge arreu del territori. Els avisos alerten d'un augment de la perillositat hi ha més comarques amenaçades en els diferents trams del dia.
El dia de diumenge es preveu que plogui de valent i tota Catalunya està en alerta, excepte dues comarques el Segrià i el Pla d'Urgell. La resta del territori en un moment o altra es preveu que hi hagi xàfecs acompanyats de tempesta i fins i tot, pot caure calamarsa de forma localitzada. Per aquesta raó, el Meteocat alerta de la situació meteorològica que es viurà des de les 8 del matí de diumenge fins a les dues de la matinada de dilluns.
L'avís per la intensitat de la pluja està actiu de cara a diumenge i ja des de primera hora del matí hi ha diverses comarques que estan alertades. Aquestes són l'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà, l'Anoia, l'Alt Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya. Totes aquestes comarques seran les primeres a rebre la forta intensitat de la pluja que s'allarga tot el migdia i fins a les 18 h de la tarda.
Concretament, per aquesta franja de partir del migdia, l'avís sesten a tot Catalunya excepte el Segrià i el Pla d'Urgell, i s'augmenta la perillositat a 4/6 al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa i l'Alt Empordà.
Un cop se superin les sis de la tarda, les pluges s'arraconaran cap al nord-est del país, així com les alertes de perill. Des del Baix Penedès, l'Anoia i el Berguedà fins al litoral i la frontera amb França es trobava en un avís de perill de 2/6.
El Meteocat preveu que la pluja superi els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos llocs del país, en un moment crític, ja que Protecció Civil té pendent revisar el pla d'Inuncat des del 2019. Tot i això, asseguren que la intenció és aprovar un nou pla de forma immediata.