El Meteocat manté 22 comarques en alerta per intensitat de pluja

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja per dijous i durant divendres també es tenyeix de groc la part sud del país. Des de l'Aemet alerten d'una dana anomenada Alice, i han alertat que pot afectar el País Valencià, les Illes Balears i part de Catalunya. Tot i això, el Meteocat no ha alertat de cap dana, però sí que ha emès un avís que alerta de la intensitat de pluja en una vintena de comarques.
Concretament, s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta en punts concrets, i deixaran més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot plegat fa que Meteocat situï l'alerta en un grau de perillositat de 2/6.
L'avís d'alerta assenyala que a partir de les 8 h diverses poblacions del litoral poden patir fortes pluges. Precisament les comarques alertades són el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Camp, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental.
Un cop se superin les 12 del migdia l'avís s'estén a un major nombre de comarques: passa d'11 a 20. A les comarques ja alertades durant el matí s'afegeixen la Conca de Barberà, l'Anoia, el Bages, el Moianès, la Selva, Osona, el Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès.
A partir de mitja tarda, vora les 18 h, les fortes pluges s'aniran desplaçant cap al sud-est del país i afectarà a part del litoral i al Delta de l'Ebre. Les comarques tenyides de groc pel Meteocat són el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià. I les pluges seguiran el desplaçament cap al sud durant la matinada, fet que fa mantenir l'alerta al Baix Ebre i Montsià durant part de la matinada de divendres.
Amenaça de dana a la resta de l'Estat
L'Aemet ha emès diverses alertes d'alta perillositat al terç est de la península i a les Illes Balears que es mantindran des de dijous fins, com a mínim, el dilluns. Es preveu que hi hagi forts i persistents xàfecs associats a la dana anomenada Alice, que es desplaçarà cap a l'interior del mar Mediterrani. Així mateix, també alerten de la possibilitat d'inundacions i crescudes sobtades del cabal de rius i barrancs.