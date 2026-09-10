El metro de Barcelona es reforçarà amb 12 trens addicionals la tarda de la Diada

El metro de Barcelona reforçarà aquest divendres l’oferta un 12% durant la tarda amb motiu dels actes de la Diada de Catalunya, amb 12 trens addicionals a les línies convencionals. El dispositiu es desplegarà aproximadament entre les 13 i les 21 hores i tindrà especial incidència a l’L3, on el reforç arribarà al 33%.
El reforç de personal es concentrarà a les estacions de Rocafort, Urgell, Universitat, Catalunya, Passeig de Gràcia, Urquinaona i Jaume I, on es preveu un gran flux de gent. El metro funcionarà aquest divendres fins a les dues de la matinada. Les afectacions al bus es concentraran durant la tarda i afectaran les línies D20, H12, H16, V15, V17, 19, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67 i 120, així com les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic. Al matí, les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova també modificaran puntualment el recorregut de les línies D50, H16, V17 i 19 i de la ruta vermella del Barcelona Bus Turístic.