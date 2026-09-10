Més idees suïcides, menys morts: cau un 17% des de 2022

La mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% des del 2022 i el 2025 s'han registrat 556 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa estandarditzada s'ha situat en 7,68 morts per 100.000 habitants, davant les 9,27 del 2022. D'aquesta manera, doncs, Catalunya encadena tres anys consecutius amb les morts per suïcidi a la baixa. Ara bé, malgrat el descens en la mortalitat, sí que ha augmentat significativament el nombre d'ideacions suïcides. Això només implica tenir la idea, no necessàriament posar-la en pràctica.
De fet, les dades mostren que el nombre de temptatives també ha anat a la baixa. Això indica que més persones han demanat ajuda abans d'una temptativa. Les dades coincideixen amb el primer Pla de prevenció del suïcidi, que ha impulsat més de 150 actuacions. Salut ja prepara el segon. En concret, l’any 2025, la taxa de temptatives de suïcidi ateses als serveis d’urgències i a la xarxa de salut mental i addiccions ha disminuït per primera vegada en els darrers anys, amb una reducció del 7% respecte del 2024.
Amb tot, l’evolució favorable no ha estat homogènia en tots els grups de població. Les dades han mostrat increments en alguns grups d’edat, especialment en dones d’entre 40 i 59 anys i homes d’entre 55 i 74 anys. Aquestes diferències han reforçat la necessitat de continuar identificant els grups amb més risc i adaptar-hi les estratègies preventives. El grup demogràfic amb una mortalitat més elevada per suïcidi ha estat el dels homes majors de 85 anys (31 suïcidis). En dones, les majors de 85 anys (7 suïcidis) i el grup de 50 a 59 anys (39 suïcidis) han estat els que han presentat una taxa de mortalitat més elevada per aquesta causa.
Més idees suïcides
Baixa la mortalitat, però també ha augmentat un 17% el nombre de persones ateses per ideació suïcida, és a dir, persones que han demanat ajuda perquè han tingut pensaments suïcides abans que s’hagi produït una temptativa. Aquest increment de les consultes per ideació suïcida indica una capacitat més elevada per identificar situacions de risc i ofereix més oportunitats per intervenir precoçment i evitar que la situació progressi. Facilitar la cerca d’ajuda i garantir una resposta ràpida davant els primers senyals de risc constitueixen, per tant, una de les prioritats de l’estratègia de prevenció.
El primer Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya, desplegat entre 2021 i 2025, ha plantejat per primera vegada una estratègia de país, multinivell i intersectorial, combinant actuacions sobre les persones, els serveis, les comunitats i el conjunt de la societat.
Una de les actuacions més rellevants ha estat la creació, el juny de 2022, de la Taula de salut mental en el marc del 061 Salut Respon, que ofereix atenció especialitzada les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, tant a persones amb ideació o conducta suïcida com a familiars i professionals. La Taula, integrada per professionals d’infermeria de salut mental, psicologia i psiquiatria, permet valorar cada situació, donar suport immediat i activar, quan és necessari, els recursos assistencials i d’emergències. Des de la seva constitució, el juny de 2022, fins al juny de 2026, la Taula ha atès un total de 77.024 consultes, la qual cosa representa un 1,8% del total de trucades ateses pel 061.