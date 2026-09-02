La Meva Salut permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans

La Meva Salut és l’espai digital personal des del qual la ciutadania pot consultar la seva informació de salut i accedir a diferents serveis i tràmits sanitaris. Ara, l'aplicació canviarà gradualment la manera d'accedir-hi i, a partir de gener del 2027, només es podrà entrar a través de l'idCAT Mòbil, un canvi que ha provocat algunes crítiques entre els usuaris per la bretxa digital que crea la nova mesura respecte a l'accés de les persones grans a l'aplicació.
Aquesta situació implica que els familiars que ajuden les persones grans a demanar cita amb el metge o accedir a uns resultats mèdics no puguin fer-ho a través de l'aplicació La Meva Salut perquè amb el nou canvi i per accedir-hi, la persona interessada en els serveis de salut ho ha de fer amb les seves dades personals a través de l'idCAT Mòbil.
Ara, però, i segons revela la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a El Periódico, l'usuari de La Meva Salut podrà gestionar els perfils dels familiars que li ho hagin autoritzat. Ara mateix, pares i tutors legals poden gestionar perfils dels fills o tutelats, però la voluntat és que es pugui fer el mateix amb els familiars de més edat. Serra afirma que aquest sistema de delegacions d'autorització estarà resolt "a finals d'any". D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació. Aquest familiar disposarà al seu espai dels diferents perfils.
En aquest context, Salut havia indicat darrerament que a partir del 15 de setembre el sistema ja no generaria noves contrasenyes per accedir a La Meva Salut, una manera d'anar eliminat progressivament aquesta via d'entrada. Ara, però, Serra afirma que els usuaris podran entrar amb la contrasenya fins a principis de gener, i explica que les "millores" que s'estan aplicant al sistema s'aniran introduint "a poc a poc".
Què és l'idCAT Mòbil i com es fa servir?
L'idCAT Mòbil és el sistema d’identificació digital de la ciutadania que permet acreditar la identitat de manera segura mitjançant un telèfon mòbil. És gratuït, no té data de caducitat, no requereix instal·lar cap aplicació ni recordar cap contrasenya i està disponible per a persones majors de 16 anys.
La ciutadania es pot donar d’alta a l'idCAT Mòbil per internet o presencialment. L’alta telemàtica es pot fer mitjançant diferents vies: amb DNI o TIE i targeta sanitària, mitjançant selfie o vídeo-identificació o amb certificat digital. Una vegada donat d’alta, per utilitzar l'idCAT Mòbil quan el ciutadà accedeix a un tràmit que admet aquest sistema, s'ha d’introduir el seu document d’identitat i el número de mòbil associat.
A continuació, rep al mòbil un codi d’un sol ús que ha d’introduir per completar la identificació. D’aquesta manera, pot accedir al servei sense haver de recordar cap contrasenya. El sistema permet fer els tràmits des de diferents dispositius, de manera que, per exemple, es pot iniciar una gestió des de l’ordinador i utilitzar el mòbil per rebre el codi de verificació.