El Parlament aprovarà la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa

El Parlament preveu aprovar dijous una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos presentada per ERC que estableix la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa i de part del personal de serveis educatius. De moment estan garantits els suports del PSC, els Comuns i la CUP. El redactat estableix que passaran a estar classificades en el grup B les tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i les educadores d'educació especial en centres públics. A més, es classificaran en el grup A1 fisioterapeutes i logopedes. La mesura afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons USTEC.
Actualment, els educadors d'educació especial, els integradors socials i les tècniques especialistes en educació infantil estan classificades en la categoria C i, si l'esmena tira endavant, passarien al grup B. "Estem classificats en una categoria inferior a la que ens correspon", lamenta a l'ACN la portaveu de Laborals d'USTEC, Eva Costa. Pel que fa als fisioterapeutes i els logopedes, es troben actualment a la categoria B i haurien d'estar a l'A. Des del sindicat asseguren que així ho estableixen les seves titulacions i ho marca la normativa. Per això, han denunciat que fins ara l'administració ha estat "incomplint" la llei.
Per tot plegat, demanen el "reconeixement" a la seva titulació i que se'ls apliqui el sou que els correspondria. Costa ha lamentat que porten 20 anys "penalitzats" en un grup i categoria inferiors i que això no només ha afectat el seu sou mensual sinó que també tindrà efectes en la seva jubilació futura. D'altra banda, ha apuntat que aquest personal és el que està "sostenint" l'escola inclusiva i ha lamentat que hi ha qui està deixant la professió perquè "està perdent el seu atractiu" per manca de reconeixement. Ara, ha celebrat que s'està en un "punt clau" amb la possibilitat que l'esmena plantejada per ERC tiri endavant. Costa ha considerat que és una qüestió "de justícia" que així sigui.
Els efectes administratius i econòmics de la mesura serien retroactius a 1 de gener d'aquest any, segons el text de l'esmena. Fonts d'ERC han apuntat a l'ACN que el que es farà amb l'aprovació és establir el mandat legal de la reclassificació, però han afegit que les modificacions de les taules salarials que s'hauran de fer s'hauran de negociar en el marc de les meses sectorials corresponents entre els sindicats l'administració. ERC presenta l'esmena a proposta d'USTEC i després d'escoltar també les aportacions fetes per la CGT, segons han indicat les mateixes fonts. Des d'USTEC han destacat que aquesta votació representa el "punt culminant" d'anys de lluita sindical per aconseguir una reivindicació històrica del personal laboral educatiu.