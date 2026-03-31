El Parlament s'ampliarà amb una segona seu en un edifici de la Guàrdia Urbana

Canvis al Parlament. La cambra catalana s'ampliarà en els pròxims anys amb dues grans novetats: un segon edifici annex a la Ciutadella i un espai permanent d'atenció a la ciutadania. Així ho ha anunciat el president del Parlament, Josep Rull, en un acte aquest dimarts a l'auditori de la cambra juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'edifici annex que passarà a formar part del Parlament serà les Cavalleries de la Guàrdia Urbana, al carrer Wellington, hauria d'estar operatiu en un període d'entre sis i vuit anys i les unitats de la policia barcelonina se situaran ara a Collserola.
Rull ha explicat que les obres buscaran compatibilitzar "l'univers simbòlic" del Parlament amb que sigui operatiu. Segons el president de la cambra, la seu de la cambra catalana ha arribat al límit de la seva capacitat i fins i tot ha parlat d'una "saturació crítica" que genera problemes operatius. Cal tenir en compte que a l'edifici de la Ciutadella hi ha 17.000 metres quadrats, però que només el 60% són funcionals. A més, normalment hi treballen unes 400 persones i en dies de ple l'assistència es duplica i se situa pràcticament en les 700-800 persones. "Alliberar el Palau de causes operatives és la millor manera de garantir-ne el funcionament", ha apuntat Rull.
Com es traduirà això? Doncs amb aquest edifici annex que estarà a tan sols tres minuts a peu del Palau del Parlament, que té un potencial de 8.000 metres quadrats i que ha de servir per atendre la ciutadania. A la vegada es "redefiniran" els espais actuals, menys operatius, però que expliquen la història de la cambra. Una reforma que estava pendent des del 2006, però que llavors va quedar aturada per diversos factors, especialment el de la crisi econòmica de dos anys després. Ara es signa un nou conveni de col·laboració entre el Parlament, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona que, segons ha assegurat Illa, demostra la voluntat de consens entre totes tres institucions "després d'anys en què no havia estat possible".
Rull ha assegurat que el nou protocol de col·laboració ha de permetre que el Parlament sigui operatiu per als pròxims 50 anys. Amb el nou edifici, ha detallat, es farà una cambra més oberta a la ciutadania i que s'adapti al seu nou entorn. Cal recordar que el part de la Ciutadella s'obrirà pel carrer Wellington i facilitarà la connexió amb espais com el Mercat del Peix, la Universitat Pompeu Fabra i una nova biblioteca. "Farem un Parlament del segle XXI, que compatibilitza i modernitza la tasca parlamentària amb la proximitat a la ciutadania", ha celebrat el president del Parlament.
Illa i Collboni celebren l'ampliació del Parlament
Des de la Generalitat se celebra que el Parlament "avanci al mateix ritme" que el país. Així ho ha verbalitzat Illa, que ha celebrat el consens entre les tres parts: "Demostra que som un país d'entesa", ha dit el president, que també ha reivindicat haver arribat a acords recents en infraestructures o habitatge. En paral·lel, Illa ha dit que és temps d'"aprofitar oportunitats" i que Catalunya ha d'aspirar a la "màxima excel·lència". Illa ha clos l'acte assegurat que el parc de la Ciutadella representa la ciència, la convivència i la democràcia, tres valors que cal defensar "més que mai" en l'actualitat.
En una línia similar, Collboni ha assegurat que Barcelona exerceix la seva responsabilitat amb el Parlament i que ha donat totes les facilitats perquè es produeixi l'ampliació. L'alcalde s'ha referit especialment al vincle entre la cambra catalana i el seu entorn, el projecte conegut com "La Ciutadella del coneixement". Servirà, ha dit Collboni, per fer de la ciència "un dels senyals més importants" de Barcelona. Entre les obres previstes, l'edifici del Mercat del Peix tindrà tres edificis de recerca que acolliran prop de 2.000 investigadors. "La Ciutadella representa la veritat ciemtífica i la democràcia i estem encantats de poder-hi contribuir", ha considerat Collboni.