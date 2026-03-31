El Parlament està estudiant presentar un recurs de reposició contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la cambra a hissar la bandera espanyola de manera "immediata i permanent" al màstil de la façana de l'edifici. Fins ara, es feia només els dies de ple, però el TSJC ha estimat parcialment la petició de mesures cautelars d'Impulso Ciudadano perquè el símbol s'equipari a la senyera.
Segons han explicat fonts parlamentàries aquest dimarts, la Mesa del Parlament prendrà una decisió ferma sobre aquesta qüestió juntament amb els serveis jurídics abans de dijous. De fet, el Parlament ja va rebutjar un requeriment previ de l'entitat, que demanava reforçar la presència de la bandera espanyola a la institució, perquè considera que ja complia amb la normativa vigent.
El TSJC justifica la mesura cautelar en la doctrina del Tribunal Suprem que interpreta la llei de regulació dels símbols oficials, interpretació segons la qual la bandera espanyola s'ha d'utilitzar tots els dies a tots els edificis oficials. Els magistrats no van atendre, però, una altra mesura cautelar del demandant, que volia que la bandera també s'exhibís a dins.
Segons es llegeix a l'escrit dels magistrats, la jurisprudència del Suprem interpreta que l'expressió "onejar" que utilitza la llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes, "té la significació que la bandera ha de ser utilitzada tots els dies i en tots els edificis als quals es refereix aquesta llei, entre ells, els òrgans constitucionals de l'Estat, com és un Parlament autonòmic, atès que s'hi exerceix la sobirania de l'estat i els valors, drets i deures constitucionals".
A banda, la sala cinquena del Contenciós del TSJC recorda que s'ha pronunciat en aquest sentit en diverses ocasions, i cita una sentència en què exigia al Departament d'Unió Europea i Acció Exterior que exhibís a la façana de la seu també la bandera espanyola, ja que només hi onejava la catalana. Tenint en compte aquests precedents, els magistrats van optar per adoptar la mesura cautelar demanda per Impulso Ciudadano d'exhibir la bandera d'Espanya a l'exterior del Parlament, perquè "ha d'onejar tots els dies conforme a la jurisprudència expressada pel Tribunal Suprem".