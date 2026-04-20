El passadís entre l’L1 i l’L5 a plaça de Sants tancarà per obres a partir del 27 d'abril

El passadís d'enllaç entre les línies L1 i L5 del metro de Barcelona a plaça de Sants quedarà tancat a partir del 27 d'abril fins a la primavera del 2027. Durant aquest període, es realitzaran unes obres per adaptar l'espai a persones amb mobilitat reduïda. Els treballs, iniciats el febrer, obligaran els usuaris a utilitzar rutes alternatives per l'exterior o altres estacions.

Aquesta primera fase de la reforma compta amb una inversió de 15,2 milions d'euros i inclou l'ampliació del passadís, la creació d'un nou vestíbul i la instal·lació de tres ascensors per millorar la connexió amb el carrer i les andanes. També es preveu el recrescut de les andanes, l'eixamplament d'escales i noves sortides d'emergència. L'intercanviador de plaça de Sants registra prop de 12.000 transbordaments diaris entre les dues línies.