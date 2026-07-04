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El psiquiatre dels Andic qüestiona que el pagament de 40 milions del pare al fill fos «la millor solució»

Societat

  • El psiquiatre que va tractar la família Andic arriba al jutjat de Martorell -

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Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 14:54

El psiquiatre Antoni Bulbena, que va atendre en una sessió conjunta a Isak i Jonathan Andic, ha assegurat que no compartia la proposta de la terapeuta familiar d'insistir perquè l'empresari avancés al seu fill uns 40 milions d'euros de l'herència per resoldre el conflicte entre tots dos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Bulbena ha explicat que considerava que aquesta "no era la millor solució" i ha afirmat que Isak Andic compartia aquest punt de vista.

La terapeuta, segons el psiquiatre, li havia comunicat que abandonaria el tractament si l'empresari no acceptava la proposta. Les declaracions arriben després que Bulbena declarés aquesta setmana davant del jutjat de Martorell que investiga la mort d'Isak Andic, amb el seu fill Jonathan a l'ull de l'huracà.

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