El secret de la millor mona de Pasqua: «És important no perdre aquesta tradició»

El forner vilanoví Jordi Morera ha guanyat el premi a la millor mona de Pasqua 2026. Amb una recepta que recupera dels seus besavis, ha aconseguit guarnir amb un sabor "ancestral" aquest "rotllo tradicional" de Setmana Santa. Alguns dels ingredients fonamentals d'aquest brioix català són les espècies: matafaluga, canyella, coriandre... Tot i que Morera assenyala que els ingredients són fàcils de trobat, el que és complicat és "entendre el procés".
Què s'ha de tenir en compte? "Un dels secrets és el temps, com quan fas pa o una brioixeria ben feta", afirma. Per tant, a l'obrador de l'Espiga d'Or, a Vilanova i la Geltrú, tenen molta paciència per deixar "fermentar" la massa. Segons Morera, també "les mans i la calma de tot l'equip". "No hi ha secrets, però no és fàcil", reconeix.
El forner guardonat remarca la importància de no perdre aquesta tradició: "Les figures de xocolata o els pastissos també són preciosos, però la tradició autèntica sempre ha estat regalar un rotllo amb tants ous com anys té el fillol", conclou.