Amb l'arribada de la Setmana Santa, tot català pensa amb la deliciosa mona de Pasqua que els padrins i les padrines regalen Dilluns de Pasqua als seus fillols. Però el cert és que amb la Setmana Santa també arriben les delicioses receptes de Quaresma. Descobrim algunes d'aquestes propostes ancestrals.
1. Cassola de bacallà i carxofes
Per Divendres Sant no es pot menjar carn. Hi ha diverses versions que expliquen els motius d'aquesta tradició. En destaquen dos: algunes fonts asseguren que la carn representa el cos de Crist crucificat, mentre que d'altres diuen que la prohibició de menjar-ne es fonamenta amb l'argument que es volia evitar qualsevol vessament de sang animal el dia de record a la mort de Crist. Per suplir aquesta "prohibició", és tradició aquest dia fer una cassola de bacallà amb carxofes. Aquest plat també es complementa amb ou i amb pèsols.
2. Panadons
Una de les menges més típiques que es troben per Setmana Santa en diversos punts de les comarques de Ponent. Es tracta d'una mena de panada que compta amb l'espinac com a principal farciment. Sovint s'hi acostuma a posar també panses i pinyons. De panadons també se'n fan de carabassa o de moniato.
3. Tortell de Rams
No només pel dia de Reis hi ha tradició de menjar tortell a Catalunya. Fet de pasta de brioix, pasta fullada o d'alguna altra mena i farcit de diversos ingredients com ara massapà, nata, crema, melmelada, cabell d'àngel, el tortell pot portar fruita confitada o pinyons, a més del sucre de llustre, al damunt, i en diversos municipis catalans es menja, com a postres típiques, després del dinar del dia de Rams. La diferència és que, en aquesta ocasió, no hi ha reis ni faves amagats dins del pastís. Tampoc es corona ningú, i el paga qui pot o qui vol.
4. Cocarroi
És una empanada gran molt típica de Mallorca per aquestes dates. Consisteix en una coqueta de pasta de farina, que de tot d'una es fa rodona i ben aprimada. Després, es posa verdura i altres ingredients damunt una banda de la coca i es doblega l'altra banda damunt aquella, de manera que la coca pren forma semicircular o de mitja lluna. Es confegeix bé les voreres fent-hi pessics, i després es cou al forn. Es pot farcir amb verdures, panses i pinyons o també amb ceba, tomàquet i cansalada.
5. Llonganissa de Pasqua
La llonganissa de Pasqua és un embotit típic del País Valencià. Està elaborada amb de magre de porc i té una longitud d'uns 30 centímetres, amb la grossor aproximat d'un dit. Normalment es consumeix seca i és molt típica en els berenars i dinars de Pasqua.
6. Mona de Pasqua
L'estrella dels plats de Setmana Santa. És el pastís que s'acostuma a acompanyar amb una figura de xocolata i que el padrí li regala al fillol. És una tradició que simbolitza que la Quaresma i les seves abstinències s'han acabat. Es menja el Diumenge i el Dilluns de Pasqua, i ocasionalment, el Dimarts de Pasqua i el dilluns de Sant Vicent, en el cas valencià.