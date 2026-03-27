Quatre escapades a Catalunya per gaudir de Setmana Santa

La Setmana Santa omple els calendaris dels municipis d'arreu de Catalunya d'activitats culturals, des de les tradicionals processons fins a fires i mercats organitzats especialment per l'ocasió. Si sou dels que us agrada anar a passar uns dies fora, us proposem cinc plans, amb suggeriments de restaurants i allotjaments inclosos, per aprofitar el màxim l'agenda festiva:
Pla 1. Escapada a l'Empordà
La passió de Verges és un dels plats forts de Setmana Santa. L'acte comença la nit de dijous sant a la Plaça Major, on dalt d'un cadafal es representen els passatges inicials de la Passió, fins que Jesús és condemnat. L'obra continua però en processó, representant-se la resta d'escenes a diferents places i racons del nucli antic: la Samaritana, els Manages, la Creu dels Improperis, el Pelegrí, els Jueus... fins a arribar a una veritable joia única de la cultura popular: la Dansa de la Mort.
L'executen cinc esquelets que evolucionen al ritme repetitiu i sobri d'un tabal, en uns saltirons secs que van modificant la seva postura sobre si mateixos a l'hora que van avançant. Els objectes que porten són una dalla, una bandera recordant que el temps és breu, un plat ple de cendres i un rellotge sense busques, senyals que ens indiquen el destí inexorable que tard o d'hora ens espera.
Què fer a l'Empordà?
Aiguamolls de l'Empordà: Des de l'oficina del Cortalet, a la carretera de Sant Pere Pescador a Castelló d'Empúries, es poden contractar diverses activitats i visites guiades per conèixer la zona. També es pot obtenir informació a les oficines de turisme dels municipis propers (L'Escala, Perelada, Figueres, Roses). Per arribar fins als Aiguamolls cal agafar la carretera comarcal C-260 fins a Castelló d'Empúries. Des d'aquí, una carretera en direcció a Sant Pere Pescador travessa la zona sud del parc, i una altra que surt de Roses creua la zona nord.
Ruïnes d'Empúries: Les excavacions es troben a uns dos quilòmetres de l'Escala i a uns 500 metres de Sant Martí Empúries. Des d'ambdues poblacions pot accedir-se al recinte a través d'un passeig per a vianants arran de mar, inaugurat el 1992 amb motiu de l'arribada de la flama olímpica.
Excursió al Castell de Torroella de Montgrí, construït entre 1294 i 1301 pel rei Jaume II. El punt de sortida de la ruta el trobem al carrer del Camí de les Dunes, al terme de Torroella de Montgrí. A partir d'aquí el camí està indicat amb marques GR -vermelles i blanques-: no té pèrdua. És un bon lloc per anar amb nens: la dificultat és baixa i si es va a bon pas, amb una hora i trenta minuts s'arriba al cim.
Pla 2. Escapada el Camp de Tarragona
Divendres sant se celebra Les Tres Gràcies de Reus, És l'acte amb més valor identitari de la Setmana Santa reusenca, i supera la dimensió purament religiosa, tal com indica el web de la festa. Se celebra el Divendres Sant, tancant els actes del migdia i té com a protagonista la imatge del Sant Crist de la Sang. Com a l'anada, els armats obren la professó, formada per les dues fileres de vestes –tant la canalla com els adults–, amb la bandera al capdavant, la capella del Sant Crist precedint la imatge amb el cant del Vexilla regis, i el Bon i el Mal Lladre a ambdós costats.
Quan la processó entra a la plaça, el Capità Manaies que comanda els armats s'arriba fins a la porta de l'església, que ha estat tancada des de la sortida de la imatge del Sant Crist, i hi dóna tres cops amb la part de baix del bastó del seu estendard. La porta s'obre i la professó de congregants, que havia restat momentàniament aturada, reprèn el seu curs cap a l'interior.
Què més fer al Camp de Tarragona?
El castell monestir de Sant Miquel Escornalbou de Riudecanyes: La construcció ens endinsa en una època en què la burgesia benestant va habilitar antics edificis històrics per convertir-los en les seves residències. Així, el 1911, Eduard Toda va comprar l'antic monestir de Sant Miquel d'Escornalbou i el va restaurar amb total llibertat.
Passejada pel parc botànic de Samà de Vinyols i els Arcs. L'actual parc va ser en el seu dia la residència de descans que el 1881 va fer construir Salvador Samà i Torrents, Marquès de Marianao, entre Cambrils i Montbrió, envoltat d'oliveres, vinyes i ametllers.
Visita per les platges del Baix Camp: les previsions meteorològiques preveuen una Setmana Santa assolellada i amb temperatures estiuenques, així que si us agrada la platja, és una bona ocasió per fer el primer bany de l'any. A continuació teniu tres de les platges més populars de la zona: platja de la Llosa (Cambrils), a 18 minuts de Reus, se subdivideix en 8 cales diferenciades per dics que s'introdueixen mar endins; platja de La Pineda (Vila-Seca), a 20 minuts de Reus, els seus 3 quilòmetres la converteixen en la platja més extensa del Camp de Tarragona juntament amb la Llarga; cala de la Roca Plana (Tarragona), a uns 30 minuts de Reus, es troba al bell mig de l'espai natural de la Punta de la Móra.
Pla 3. Escapada a Osona
Un altre plat fort són les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta, les més antigues documentades de tot Catalunya (1590). La comitiva va encapçalada per la bandera de la confraria i la tanca un grup de músics abillats amb capa llarga de color morat, barret de copalta del mateix color i llaç català de color blau marí. Infants amb bastons tornejats amb un pom de flors al cim i cintes de colors acompanyen el seguici. Ara bé, els clars protagonistes de la festa són els goigs del Roser.
Què fer a Osona?
Excursió a Rupit i Pruit. Considerat en la majoria de guies de turisme un dels indrets més bonics de Catalunya. A recer de la penya rocosa on s'assenten les restes del castell, Rupit manté l'hegemonia medieval que el fa atraient: carrers empedrats, cases rústiques dels segles XVI i XVII, el peculiar pont penjat de fusta i l'església barroca de Sant Miquel. A més dels seus carrers amb encant, la localitat està envoltada de paratges naturals perfectes per fer una bona caminada, com ara el famós Salt de Sallent o el Mirador dels Bassis. Al web de l'Ajuntament trobareu indicades aquestes i altres rutes a peu per la zona.
Passejada pel pantà de Sau. Dins la Vall del Ter, Vilanova de Sau s'ha sabut preservar de massificacions i destruccions urbanístiques, conservant l'encant d'una terra banyada pel riu i un embassament que desperta l'interès dels curiosos que volen contemplar el campanar de l'antiga església llombarda que Sant Romà de Sau, submergit sota les aigües.
Escapada a la Vall del Ges, Orís i el Bisaura. A més de municipis de postal com Vidrà, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora, l'espai ofereix diversos indrets d'interès paisatgístic. Un d'ells, potser el més conegut, és la zona coneguda com els Bufadors, caracteritzada pels grans blocs de roca coberts de molsa. A banda d'aquesta ruta, també és molt recomanable la del Sender de la Vall del Ges, que connecta Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló; la del Camí Vora Ges, que recorre el curs del riu, i la que va del Castell de Montesquiu fins al Castell de Besora.
Pla 4. Escapada al Pla de l'Estany
L'última recomanació és la Festa de l'Arbre i Ball del Cornut de Cornellà de Terri. Aquest ritual de veneració dels arbres com a divinitats fecundants s'inicia el Divendres Sant, quan els homes de Cornellà seleccionen un àlber o un pollancre dels més alts, el tallen i l'esporguen. El dia central de la festa, però, és el Dilluns de Pasqua, que és quan va a buscar l'arbre, conegut com a Maig, i es guarneix amb pi i tot de banyes i corns. Posteriorment, mentre sonen Els Segadors, l'arbre és plantat, a força de braços, al bell mig de la plaça, coneguda precisament com a plaça del Maig. El mateix dia es balla el Ball del Cornut, una antiga dansa documentada pel folklorista Joan Amades que es va reincorporar a la celebració l'any 1976.
Què fer al Pla de l'Estany?
Fer un tram de la ruta Soldats de Salamina. La novel·la de Javier Cercas Soldats de Salamina va inspirar la creació de tres rutes que permeten conèixer el fet històric de la Guerra Civil i el patrimoni natural i cultural de la comarca del Pla de l'Estany. Un d'aquests trajectes és el que va de Palol de Revardit i Cornellà del Terri. D'una durada aproximada d'hora i mitja recorre els boscos de Palol de Revardit, on Sánchez Mazas es va amagar fugint del Collell, fins a arribar al Mas Borrell, on la família de Maria Ferré li va donar menjar i el va aconsellar.
Estany de Banyoles. La seva importància mediambiental li ha valgut la protecció del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya, la inclusió a la Llista Ramsar de Zones Humides d'Importància i la proposta de formar part de la Xarxa Natura 2000, en l'àmbit de la regió mediterrània. A més a més, si us ve de gust fer una passejada diferent, podeu llogar una barca de rems o bé fer un recorregut en una embarcació més gran.
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà. El millor jaciment de l'Europa occidental per conèixer el pas de l'home de Neandertal a l'home modern. El seu interès ja va ser avalat per les primeres excavacions arqueològiques, iniciades l'any 1943 pel doctor Josep Maria Corominas.