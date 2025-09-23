El temps d'aquest 24 de setembre: núvols, fred i neu

Amb la primera nevada d'aquesta temporada s'inaugura oficialment la tardor. Aquest dimecres es mantenen les baixades de temperatures, sobretot a la meitat sud del país. Al matí predominarà el cel serè en general, tot i que hi haurà intervals de núvols al nord-est, sobretot de matinada, i al vessant nord del Pirineu.
A la tarda els núvols s'estendran a altres punts de la meitat est i, al final del dia, al litoral central. De fet, és probable que apareguin ruixats febles a la zona, així com al vessant nord del Pirineu. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.200 metres, transitòriament més baixa al vessant nord del Pirineu.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima que s'estiraran fins als 20 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima que arribaran als 21 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 6 graus que pujarà fins als 22 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 12 graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.
Primera nevada de la tardor
La previsió del Meteocat era clara i es va complir: la neu podia aparèixer a partir de 2.000-2.200 metres, malgrat que a la cara nord del Pirineu transitòriament la cota podia ser més baixa. Bona part de l'Alt Pirineu ha quedat enfarinat a partir dels 2.000 metres. En punts com la Val d'Aran, de fet, puntualment ha baixat per sota i a la zona de Baqueira es va veure nevar als 1.800. També a Andorra la neu va aparèixer a partir dels 2.000 aproximadament, en zones com la d'Arcalís.