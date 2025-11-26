El temps d'aquest dijous 27 de novembre: el sol es manté, però la temperatura baixa lleugerament

Continua el fred, però continua el sol. Així es podria resumir la predicció meteorològica de cara a dijous 27 de novembre. Un dia en què les temperatures baixaran lleugerament respecte als valors de principis de setmana i el vent seguirà bufant amb força, sobretot al nord-est del país.
Hi ha un avís per intensitat de vent (1/6 a l'escala del Meteocat) durant la matinada - de 00:00 a 06:00- afecta les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. En aquestes dues darreres comarques i en aquell lapse de temps hi ha un avís per mal estat del mar (3/6 a l'Alt Empordà). L'alerta s'allargarà fins al migdia, però amb la intensitat més baixa.
Al matí, el cel romandrà serè i assolellat arreu del país. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i a màxima quedarà semblant o lleugerament per sobre, tot i que podrà baixar a punts de la depressió Central. Bufarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat amb cops forts al litoral i prelitoral sud, a cotes altes del país, i a l'Empordà on puntualment n'hi haurà algun de molt fort.
La nuvolositat serà més abundant i compacta i a partir del migdia, quan arribaran bandes de núvols mitjans alhora que se'n formaran a sotavent del Pirineu i Prepirineu. A partir de mitja tarda s'espera alguna nevada feble i minsa al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu entorn dels 1400 metres.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns sis graus de mínima que s'estiraran fins als 14 a la tarda. A Girona la jornada tindrà -5 graus de mínima que arribaran als 14 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de menys quatre graus que pujarà fins als nou de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb dos graus que creixeran fins als 16 °C a la tarda.