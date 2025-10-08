El temps d'aquest dijous 9 d'octubre: alerta per pluges intenses a 22 comarques

El temps d'aquest dijous 9 d'octubre estarà marcat per pluges intenses a 22 comarques del centre i del sud-oest de Catalunya. Entre les 12 de la nit i les 6 del matí els ruixats començaran al Delta de l'Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Però a mesura que avanci el dia, la els ruixats forts es desplaçaran cap a la part central del litoral català, els Vallesos, l'Alt Camp i l'Alt Penedès.
A partir del migdia, la pluja intensa s'estendrà també per tota la Catalunya central i persistirà al litoral. A la tarda, però, als volts de les 18 hores, les precipitacions continuaran a la major part del país i cauran amb intensitat a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. Segons el Meteocat els xàfecs, localment, aniran acompanyats de tempesta i l'alerta de perill màxim del dia està a l'indicador de 2 de 6.
Durant tot el dia el cel estarà molt tapat i es produirà un creixement de nuvolades. Malgrat tot, els núvols seran més trencats a punts del Pirineu i de Ponent. A la tarda, en canvi, el cel s'aclarirà a les Terres de l'Ebre i en alguns sectors de l'extrem nord de Catalunya. La temperatura es mantindrà estable i, segons avança el Servei Meteorològic, la mínima serà lleugerament més alta, mentre que la màxima serà moderadament més baixa.
Aquest dijous, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 19 graus de mínima i la màxima serà de 23°C. A Girona la jornada tindrà 13 graus de mínima i s'arribarà als 25 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 14 graus que pujarà fins als 24°C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 18 graus que creixeran fins als 25°C a la tarda.