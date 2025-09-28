El temps d'aquest dilluns 29 de setembre: alerta per pluges intenses

Aquest dilluns continuen les pluges del cap de setmana, però augmenten els riscs per acumulació d'aigua i temps violent, sobretot al sud del país, tot i que es mantenen els horaris escolars i lectius. Al matí s'esperen xàfecs en aquesta zona que han activat l'alerta vermella del Meteocat a les comarques de Segrià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià, on es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat a Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.
A la tarda poden aparèixer alguns ruixats febles al Prepirineu i persistiran els núvols i alguns ruixats al sud del país, on es manté l'alerta taronja per acumulació d'aigua, sobretot en les comarques del Montsià i el Baix Ebre.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 19 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 10 graus de mínima que arribaran als 26 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 13 graus que pujarà fins als 27 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 18 graus que creixeran fins als 25 °C a la tarda.