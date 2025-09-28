El Meteocat emet un avís per intensitat de pluja que afecta 22 comarques

Després de les grans pluges del cap de setmana passat, el fred ha arribat per quedar-s'hi, perquè de nou, aquest diumenge i el dilluns, en una bona part del territori plourà de valent. Per aquest motiu des del Servei Meteorològic de Catalunya han situat en avís per intensitat de pluja a 22 comarques.
Concretament, els xàfecs, que aniran acompanyats de tempestes i, fins i tot, calamarsa o pedra petita en alguns punts, arribaran un cop se superin les 12 h del migdia. Les comarques més amenaçades per la previsió d'una intensitat de pluja que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, entre el migdia i les 18 h de la tarda són: la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, la Noguera, -i pel que fa més al sud-, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià.
Un cop se superin les sis de la tarda la pluja es concentrarà en les comarques de ponent: el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra, el Solsonès, el Berguedà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, i la Noguera. Mentre que al Baix Ebre i al Montsià es preveu que la intensitat augmenti i el Meteocat les situa en un grau de perillositat de tres sobre sis.
Dilluns
Un cop s'acabi el diumenge, les pluges es mantindran durant tota la matinada de dilluns, però s'aniran arraconant cap al con sud del país. Concretament, les comarques es manté l'alerta són el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. Precisament aquestes dues localitats seran les que perduraran fins a les sis de la tarda del dilluns amb l'alerta groga per les pluges.
Davant d'aquestes previsions del Meteocat, Protecció Civil ja ha anunciat que activa el Pla Inuncat i demana molta precaució en la mobilitat i les activitats a l'exterior, així com evitar travessar barrancs, rieres i zones inundables. De la mateixa manera, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat la "màxima precaució" i seguir totes les recomanacions de Protecció Civil. La crida a la prudència per part de les autoritats competents arriba per intentar evitar desgràcies com la del cap de setmana passat en què un pare i el seu fill van perdre la vida quan un torrent es va endur el cotxe amb ells a dins a Sant Quinti de Mediona.