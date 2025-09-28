Talls i aturades a l'AP-7 per les pluges d'aquest diumenge

Les pluges d'aquest diumenge estan deixant intenses precipitacions al país, sobretot al sud on es preveu que el màxim d'intensitat de pluja a les Terres de l'Ebre sigui durant la nit. Per aquest motiu, algunes carreteres s'han vist afectades pels aiguats i acumulen accidents i aturades. En concret, a l'AP-7 a Freginals hi ha aturades de 3 quilòmetres en sentit nord per un accident que talla un dels carrils.
També hi ha aturades a la C-16 entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà en sentit sud, de 3 quilòmetres. I està tallada l'N-340 entre la Ràpita i Amposta en els dos sentits per la presència de bassals d'aigua.
Recomanacions i indicacions als municipis
Davant de les previsions, Protecció Civil recomana evitar al màxim la mobilitat, sobretot en les zones afectades per les pluges al sud del país. Amb tot, ha assenyalat que estaran atents tota la nit, ja que és un episodi que no saben quan acabarà i fins al matí encara hi ha avisos extrems.
També es recomana no acostar-se a zones de risc d'inundacions. En aquest sentit, també demanen no confiar-se, ja que pot ser que hi hagi rius, torrents o barrancs que normalment porten poca aigua i que amb les pluges intenses i acumulacions tinguin creixements sobtats.