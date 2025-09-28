València i Castelló en alerta màxima per les pluges

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha enviat un missatge És-Alert als mòbils del litoral nord de Castelló i el litoral de València davant els avisos de nivell vermell per pluges. Sol·liciten màxima precaució a partir de les 20.00 hores d'aquest diumenge a Castelló, on s'esperen 180 litres/m² entre tres i quatre hores; i a partir de les 04 hores d'aquest dilluns en el litoral de València, on es poden acumular 180 litres/m² en 12 hores.
La resta del País Valencià també es troba en nivell taronja i groc per pluges, per la qual cosa es recomana extremar totes les precaucions i estar pendents de qualsevol canvi en el nivell dels avisos.
Suspensió de classes
L'Ajuntament de València ha anunciat la suspensió de les classes en tots els centres escolars de la ciutat i en els centres ocupacionals davant l'alerta vermella per fortes pluges decretada per a aquest dilluns. Tampoc tindran activitat lectiva municipis afectats per la dana del passat 29 d'octubre com Benetússer, Sedaví o Alfafar; ni Massanassa, Cullera, Albal, Torrent, Aldaia i Picanya.
Així ho ha comunicat el consistori després de reunir-se amb el Cecopi aquest diumenge, que també ha cancel·lat tota l'activitat de Centres Socials i ha ordenat el tancament de biblioteques municipals.
Evitar desplaçaments en avió, cotxe o transport públic
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha recomanat evitar circular en la mesura que sigui possible des de la tarda d'aquest diumenge, especialment a les províncies de València, Castelló i Tarragona, davant el risc de fortes pluges previstes en la zona, recomanació que també ha realitzat Renfe per als seus serveis ferroviaris i Aena, que ha recomanat a la ciutadania extremar precaucions en els desplaçaments i consultar amb les aerolínies l'estat dels vols.
Carlos Mazón a Múrcia: les reaccions a xarxes
A només un mes de complir l'any des que el País Valencià va viure la tragèdia de la dana, les xarxes s'omplin de comentaris de sentiments de por i enuig per la gestió que es va fer l'octubre del 2024 i la que, ara, s'està fent amb aquest episodi de pluges.
Unes pluges que, segons À Punt, són les restes del pas de l'huracà Gabrielle pel país que deixarà tempestes fortes i persistents fins dimarts.
A més, la gent a xarxes ja ha començat a exigir la presència del president Carlos Mazón al país, ja que es troba a Múrcia en la trobada del president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb els presidents autonòmics del partit. D'entre aquestes crítiques per la seva absència, el portaveu d'Esquerra al Congrés Gabriel Rufián ha volgut pronunciar-se en una publicació a X:
També ho ha fet Joan Baldoví, diputat de Compromís al Congrés, en una publicació d'X.