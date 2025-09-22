Confirmen que el segon cos trobat a l'Alt Penedès és el del pare del menor

Els Mossos confirmen que el segon cos localitzat aquest dilluns al migdia a Sant Quintí de Mediona, a Barcelona, pertany al pare del menor que estava desaparegut, juntament amb el seu fill, a causa de les riuades per les pluges d'aquest diumenge, segons ha informat 20minutos.
Els Bombers ja havien localitzat el cos del menor, el fill, d'entre 11 i 12 anys a Sant Pere de Riudebitlles aquest diumenge al vespre després que un torrent d'aigua l'hagués arrossegat junt amb el seu pare mentre circulaven en cotxe a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès. Aquest dilluns al migdia els equips d'emergència han trobat un segon cadàver que, ara es pot confirmar, és el pare del menor.
El cap d'intervenció del cos dels Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, ha explicat que el cos estava "enterrat entre terra, fang i canyes" a uns 800 metres del punt en el qual es coneix que va ser arrossegat el vehicle.
Aquesta és una diferència "molt alta" respecte a la troballa del menor, que va ser a sis quilòmetres del cotxe.
El cap de guàrdia de Bombers, José Luís López, ha explicat que el vehicle va ser localitzat sense passatgers, per la qual cosa es van desplaçar al lloc 19 dotacions d'efectius en un primer moment, integrades per submarinistes i especialistes en rescat, ajudats també per drons i gossos. Fins a l'arribada de la nit, a la zona s'hi va treballar també amb un helicòpter.
Durant la nit de diumenge, els Bombers han continuat treballant en la cerca del pare, que s'ha trobat aquesta tarda de dilluns. El cos d'emergències ha inspeccionat els sis quilòmetres que van des de l'últim punt d'albirament (entre la urbanització Monterrey i el municipi de Mediona) fins a Sant Pere de Riudebitlles. Aquest dilluns al matí n'han intensificat la recerca per pentinar el tram ja inspeccionat i 11 quilòmetres més fins al riu Anoia.
L'Ajuntament de Masquefa decreta dos dies de dol
Des del consistori de Masquefa (Anoia) han decretat dos dies de dol per la mort del menor, que era d'aquest municipi. En un comunicat, el consistori ha expressat el seu condol a la família i afegeix que s'ha compartit la notícia a la comunitat educativa del centre on estudiava el menor. L'Ajuntament demana el "màxim respecte" per la família i els companys del jove.