El temps d'aquest dimarts 1 de juliol: temperatures a l'alça i l'onada de calor s'allarga fins dimecres

Comença el mes de juliol i continua la calor. Els termòmetres donaran la benvinguda al setè mes de l'any enfilant-se per sobre dels 40 graus a diversos punts del país i amb avisos per calor intensa tant al litoral com a Ponent.

Les temperatures segueixen a l'alça i l'onada de calor s'allargarà fins al dimecres. Les màximes estaran entre 35-40 ºC a l’interior i entre 31-36 ºC al litoral i prelitoral, i podran superar puntualment els 40 ºC a les comarques de Ponent i Terres de l’Ebre.

Al matí, entre les 06:00 i les 12:00 hi ha avisos de calor intensa de nivell 3/6 en l'escala del Meteocat a tot el litoral, des del Montsià fins a l'Alt Empordà. Dominarà el cel serè fins a final del matí, amb només algunes bandes de núvols alts al terç oest. A partir de llavors s'iniciaran nuvolades a punts del prelitoral i del Pirineu que deixaran el cel mig o molt ennuvolat.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠️



➡ Dt. 8:00 h a dc. 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟠 3/6



Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/P0XjoBH4D9 — Meteocat (@meteocat) June 30, 2025

A partir del migdia s'iniciaran ruixats dispersos al Pirineu i punts del prelitoral. Al llarg de la tarda s'estendran a altres punts de l'interior del territori. Hi ha avisos per pluja intensa entre les 12:00 i les 18:00 a nou comarques de la Catalunya central. L'avís per calor intensa s'allargarà de 12:00 a 18:00 tant al litoral com a Ponent i el prelitoral.

Aquest dimarts Barcelona començarà el dia amb uns 27 graus de mínima que s'estiraran fins als 35 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 20 graus de mínima que arribaran als 39 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 41 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 34 °C a la tarda.

Aquestes dades arriben en plena onada de calor i, per tant, donen pas a un inici de juliol també ben càlid. La predicció indica que la temperatura, tant diürna com nocturna, es mantindrà molt per sobre de la mitjana climàtica. El juny ha tingut set dies amb valors de 40 graus i tot apunta que el juliol també passarà el dia 1 i 2.