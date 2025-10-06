El temps d'aquest dimarts 7 d'octubre: estabilitat i bon temps

Dimarts comença amb sol en la major part del país. Després d'una ratxa de dies de pluja acumulats i una ressaca amb núvols a tot arreu, ja era moment de veure el sol i, a més, acompanyat d'una pujada de les temperatures que és l'avantsala de la tornada al mal temps.
Al matí només hi haurà alguns núvols alts a punts del litoral i prelitoral sud. La temperatura augmentarà, sobretot a la meitat sud i Ponent. A la tarda aquest augment serà més intens a punts de la meitat sud on es pot arribar als 28 graus.
A partir del vespre tornaran a estendre's els núvols per tot el litoral i prelitoral central i sud i arribaran també a punts de la depressió Central. Tot i això, no s'esperen precipitacions fins dijous. L'entrada d'aire fred a partir de dimecres desestabilitzarà el temps, sobretot al sud del país, on pot haver-hi ruixats i pluges.
Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 17 graus de mínima que augmentarà fins als 25 graus. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima i s'arribarà als 25 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 8 graus que pujarà fins als 26 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 15 graus que podran arribar fins als 24 °C a la tarda.