El temps d'aquest divendres 10 d'octubre: núvols arreu i quatre comarques en alerta de pluja

El temps d'aquest divendres 10 d'octubre estarà marcat per grans nuvolades i boira arreu del país. No obstant això, quatre comarques romandran en l'alerta per pluges intenses del Servei Meteorològic de Catalunya: Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i Tarragonès.
El divendres arrencarà amb el cel molt ennuvolat, sobretot al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre on es podrien produir precipitacions intenses entre les 12 de la nit del dijous i les 6 del matí de divendres. Els núvols, durant el matí, també seran presents al litoral i el prelitoral central del país. En algunes zones, la visibilitat es veurà compromesa per la previsió de boira, en concret, a la Selva, l'Anoia, l'Alt Penedès i les Terres de Ponent, on també hi haurà núvols.
A la tarda, segons informa el Meteocat, creixeran algunes nuvolades al Pirineu i punts del prelitoral sud. També es preveuen xàfecs a l'Alt Urgell i al voltant de les localitats Falset, Montblanc i les Borges Blanques. Al final del dia augmentarà la nuvolositat a altres punts del litoral i prelitoral, però serà menor a la Catalunya central, Barcelona, Ponent i les comarques gironines.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima i la màxima serà de 24°C. A Girona la jornada tindrà 13 graus de mínima i s'arribarà als 24 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 13 graus que pujarà fins als 23°C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 15 graus que creixeran fins als 24°C a la tarda.