El temps del cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre: alerta taronja per pluges al litoral

La dana Alice que aquests dies ha afectat el País Valencià i a les Balears arriba aquest cap de setmana a Catalunya i deixarà pluges intenses a tot el litoral. El dissabte al matí apareixeran els núvols que més tard descarregaran al sud del país.
A la tarda hi ha alerta roja al Montsià i el Baix Ebre, mentre que la resta de comarques de les Terres de l'Ebre estan en alerta taronja per la intensitat de les pluges. Les precipitacions seran d'intensitat torrencial, és a dir, es preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Diumenge es mantenen les pluges i s'expandeixen al litoral del país, on Meteocat ha activat l'alerta taronja per les pluges fins dilluns a les 02 h. Les comarques afectades, a més del sud del país, són el Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i el Maresme. El prelitoral es mantindrà nuvolat, mentre que l'interior nord gaudirà d'ambient solejat durant la tarda de diumenge.
Avís per acumulació d'aigua al sud
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres a la tarda la fase d'alerta del pla Inuncat per l'avís per acumulació de pluges al sud del país, sobretot a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. L'alerta està activada des del dissabte a les 14 h fins diumenge a les 14 h i es preveuen acumulacions de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
A partir de diumenge al matí, s’espera que disminueixi la intensitat de les pluges, que s’estendran fins a la tarda també al litoral del sud i del centre de Catalunya. Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat d’episodis de pluja localment intensa. Demana evitar travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.
Els gestors de conques (Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la del Xúquer) han informat que faran una intensificació de la vigilància davant les previsions adverses i la possibilitat de crescudes sobtades en torrents i barrancs sobretot a la zona de l’Ebre.