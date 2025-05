El temps del cap de setmana del 24 i 25 de maig: el sol guanya (gairebé) la batalla

Bon temps. El Meteocat planteja un cap de setmana que farà recordar que, cada vegada, l'estiu és més a prop. El sol brillarà amb força i això es farà notar en el termòmetre; tot i que la pluja no es dona per vençuda i voldrà tenir el seu impacte en punts de muntanya.

El dissabte presentarà un cel serè, amb núvols durant la segona meitat del dia al prelitoral central i a partir de migdia també en creixeran al Pirineu, Prepirineu i punts de muntanya de l'interior de la meitat est. A banda, al final del dia se'n poden formar a punts de la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central. Aquests núvols poden fer que s'esperi algun ruixat a punts de muntanya de l'interior de la meitat est. Seran ruixats locals i de distribució irregular, d'intensitat feble i acumularan quantitats de precipitació minses.

El diumenge serà un dia poc ennuvolat; hi haurà alguns bancs de núvols baixos a primera hora del matí a punts de la depressió Central i del litoral central. A partir de migdia creixeran nuvolades al terç nord, sobretot al Pirineu i al Prepirineu on quedarà molt ennuvolat. A partir del migdia hi haurà ruixats irregulars a punts del Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de tempesta i no es descarta també de calamarsa. Seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats de precipitació minses o localment poc abundants.

Per aquest cap de setmana, s'espera que tant la temperatura mínima com la màxima siguin més altes. Només la màxima pot quedar frenada el primer dia del cap de setmana al litoral. Aquest dissabte Barcelona començarà el dia amb uns 16 graus de mínima que s'estiraran fins als 23 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 8 graus de mínima que arribaran als 27 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 10 graus que pujarà fins als 27 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 14 graus que creixeran fins als 26 °C a la tarda.