El temps del cap de setmana del 6 i 7 de setembre: cel ennuvolat arreu del país

El cap de setmana ve tranquil per a tothom. Es preveu que durant dissabte i diumenge domini el cel serè o enteranyinat per núvols alts i prims que seran l'anunci d'una setmana de pluges al país.
El dissabte dominarà l'ambient assolellat durant tot el dia, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos al litoral sud, on no es descarta algun plugim a última hora del dia d'intensitat feble.
La temperatura del dissabte baixarà per la mínima, sobretot a la Catalunya central, i augmentarà per a la màxima, sobretot a Ponent i a punts de les Terres de l'Ebre i de l'interior del nord-est, on se superaran els 30 °C.
El diumenge el cel estarà enteranyinat arreu del país per la presència de núvols alts. A partir del migdia arribarà una banda de núvols que farà augmentar la nuvolositat a bona part del país.
Durant el dia, tant la temperatura mínima com la temperatura màxima seran lleugerament més altes. A Barcelona, el diumenge s'arribarà a màximes de 29 graus i mínima de 23. A Girona, la màxima serà de 31 °C i la mínima de 17. A Lleida, els termòmetres augmenten fins als 34 graus de màxima i 18 de mínima. A Tarragona les temperatures seran més equilibrades amb una màxima de 29 graus i una mínima de 22.