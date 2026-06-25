Els ateneus aposten per una programació «catalanitzada» per enfortir el compromís amb la llengua

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) i Plataforma per la Llengua han presentat aquest dijous les conclusions d’un estudi pilot sobre l’ús social del català als ateneus. L’informe determina que bona part dels ateneus demostren un nivell de “responsabilitat” i “compromís” d’acord amb el paper que exerceixen com a defensors del català, però sí que proposa definir una programació activament “catalanitzada” i oferir formacions perquè els responsables de les activitats aprenguin català. És a dir, anar un pas més enllà de la tasca que ja s'està duent a terme en aquests espais per defensar la llengua.
L’estudi es va fer l’any passat en 15 ateneus del país, dels 226 federats que existeixen. L’informe acredita set dels quinze ateneus com a espais compromesos amb la llengua catalana. La resta, cinc s’acrediten com a lingüísticament responsables, dos en procés de treballar per la llengua i un queda sense possibilitat de rebre cap certificat: “Cal articular un compromís clar amb una programació íntegrament en català i actuar en conseqüència: o bé establint formacions perquè els responsables aprenguin català o, si no ho necessiten, programant formacions en sensibilització que transmetin la importància de fer servir el català en el dia a dia de l’ateneu”, diuen els experts en les conclusions de l'estudi.
Entre d'altres, es proposa que es vigili amb l’idioma de la cartellera aliena als ateneus, la premsa i les revistes. "Cal vetllar perquè aquest paisatge estigui plenament catalanitzat", han proposat. El mateix ho indiquen per les republicacions a les xarxes socials i en les publicacions compartides amb altres entitats. Durant la roda de premsa de presentació, el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), Pep Morella, ha afirmat que no es tracta només d’una avaluació sinó que vol ajudar els ateneus a continuar “avançant”.
Plataforma per la Llengua veu amb bons ulls les conclusions
Per la seva banda, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha explicat que l’informe no és “representatiu” perquè ha estat una prova pilot per fer una primera aproximació. Per Escuder, la dada més destacada ha estat que el 92% de les activitats es fan en català. La metodologia de treball s’ha fet amb una observació no participant (sense que els ateneus sabessin que els analitzaven) i a distància tot veient les xarxes socials, el web i l’atenció telefònica.
Escuder ha argumentat que la primera prova els va veure que “en general va bé” i que en les activitats pròpies dels ateneus la presència catalana és molt bona. En canvi, en les activitats externes o puntuals, en els bars i restaurants dels ateneus, les xarxes i la cartelleria “cal millorar”. Per acabar, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha aplaudit que com més actors treballin en favor de la llengua més real serà l’antic lema que el català sigui una cosa de tots. “És un estudi prou interessant que demostra l’element central dels ateneus com un cas d’èxit lingüístic”, ha apuntat el titular de la cartera.