Els Bombers estabilitzen tres incendis de vegetació a la Ribera d'Ebre, el Vallès Orientali la Segarra

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dissabte 20 de juny tres incendis de vegetació declarats a Flix (Ribera d'Ebre), Montornès del Vallès (Vallès Oriental) i Torrefeta i Florejacs (Segarra). Els focs s'han succeït en una jornada marcada pel risc molt alt d'incendi forestal a 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.\r\n\r\nL'incendi més destacat ha estat el de Torrefeta i Florejacs, que ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat una zona de cereal sense segar a tocar de la carretera L-313A i del nucli de Palou. A Flix, 11 dotacions, dues d'elles aèries, han treballat en un incendi en una finca propera a l'ermita del Remei.\r\n\r\nA Montornès del Vallès, vuit dotacions terrestres han extingit un foc de vegetació agrícola en una zona pròxima al riu Mogent. Els tres incendis han quedat estabilitzats sense que s'hagin registrat afectacions personals.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nEl Meteocat amplia i intensifica els avisos per calor: 40 comarques en alerta Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n