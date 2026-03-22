Els Bombers rescaten quatre menors atrapats a l'antic hospital d'Esparreguera

Els Bombers han rescatat quatre menors d'edat atrapats a l'interior de l'antic Hospital d'Esparreguera, al Baix Llobregat. L'avís ha arribat pocs minuts després de les 18 hores, després que un esfondrament estructural de la infraestructura hagi deixat als quatre joves atrapats. Fonts dels Bombers apunten que ja han pogut rescatar els quatre menors. Segons fonts oficials, el SEM ha atès i traslladat 2 menors a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues. Un dels joves es troba en estat greu i l'altre menys greu. Els altres dos han estat traslladats a l'Hospital de Martorell, en estat lleu.
Els Bombers han desplaçat fins a 13 dotacions, entre elles el Grup d'Estructures Col·lapsades, el Grup d'Actuacions Especials i vehicles de suport i comandament, a banda d'activar drons de la unitat de mitjans aeris. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat, fins al moment, quatre ambulàncies i un equip conjunt amb Bombers. Els cossos d'emergència també analitzen l'afectació estructural del vell hospital d'Esparreguera, un edifici abandonat situat als afores del municipi que va ser construït al segle XVIII.
En un primer moment, els Bombers han pogut rescatar a dos dels joves, un ferit de gravetat i un menys greu, que el SEM ha atès i traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els altres dos menors, conscients i orientats segons fonts oficials, han estat en contacte constant amb els serveis d'emergència durant el rescat, que s'ha allargat més d'una hora, abans de traslladar-los a l'Hospital de Martorell.
Analitzem l'afectació estructural de l'edifici mentre els nostres equips estan en contacte amb ells. Es troben conscients i orientats. pic.twitter.com/I00tyzNvky
