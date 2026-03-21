Els Mossos detenen 87 persones amb gairebé 300 antecedents acumulats en un dispositiu a Barcelona 

Els Mossos d'Esquadra han detingut 87 persones en el marc d'un dispositiu a Barcelona i l'àrea metropolitana per combatre la delinqüència persistent. Segons ha informat la policia catalana, els detinguts acumulen un total de 293 antecedents. Concretament, 29 persones s'han investigat penalment i, en el total de les 87, s'han posat 232 denúncies administratives. L'operatiu Kanpai s'ha realitzat a les regions policials metropolitana Barcelona (amb la meitat dels arrestats, 42), Metropolitana Sud i Metropolitana Nord.
Dels 42 detinguts –amb 181 antecedents– a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, 30 ho han estat per estrangeria, dos per robatori amb força, dos per violació del programa viogen/vido, dos per tenir una ordre de recerca i dos més per furt. S'han identificat fins a 1.063 persones (amb 2.330 antecedents) i 127 vehicles, amb 15 denúncies per infraccions de trànsit. En paral·lel, s'han interposat 62 denúncies (39 per tinença de substàncies estupefaents, 18 per possessió d'armes i 5 per manca de respecte als agents).
També hi ha 18 investigats: 11 per furt lleu, sis per apropiació indeguda i un per alcoholèmia positiva. Finalment, s'han fet 16 inspeccions a establiments (perruqueries, botigues de compra d'or, sales de jocs, bars i oci nocturn) amb la detecció de diverses infraccions administratives.
Vuit detinguts a l'Hospitalet de Llobregat i 16 patinets elèctrics retirats
A la Regió Policial Metropolitana Sud, destaquen els 8 detinguts a l'Hospitalet de Llobregat (1 per estrangeria, 2 per trencament de condemna, 2 per recerca, 2 per furt i 1 per robatori amb força) i les 10 actes administratives aixecades per substàncies estupefaents (8) i possessió d'armes (2). En paral·lel, s'han retirat 16 patinets elèctrics i s'han identificat 21 vehicles, amb 18 denúncies de trànsit. El pla Kanpai també ha deixat un detingut per recerca a Cornellà de Llobregat, dos detinguts a Esplugues de Llobregat (estrangeria i ordre judicial) i també dos arrestats a Vilanova i Cubelles (per estrangeria i per falsificació documental i trencament de condemna).
Sis arrestats a Sant Adrià de Besòs i 48 denúncies d'interventors del Tram
A la Regió Policial Metropolitana Nord destaquen els 8 arrestats a Badalona (7 per estrangeria i 1 per trencament de condemna) i les 19 actes administratives: 15 per substàncies, 2 per armes i 2 per manca respecte. A Sant Adrià de Besòs hi ha hagut sis detinguts (4 per estrangeria i 2 per violència de gènere i entrada en habitatge aliè), sis actes administratives per substàncies estupefaents i 48 denúncies d'interventors del TramBesòs. A Santa Coloma de Gramenet, hi ha hagut tres arrestats per estrangeria i 22 denúncies per substàncies estupefaents (17) i armes (5), mentre que a Montcada i Reixac s'han produït set detencions (cinc per estrangeria). Finalment, a Sabadell s'han detingut quatre persones i s'han aixecat fins a 61 actes administratives per possessió de substàncies estupefaents (56) i tinença d'arma (5).