Els punts de Barcelona amb més drons no autoritzats, segons la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil revela que, durant el 2024, va interposar 261 denúncies per l’incompliment de la normativa a l’hora de volar drons a la demarcació de Barcelona. L’Equip Pegaso, amb base operativa a l’Aeroport del Prat, és l’encarregat de supervisar l’espai aeri de l'àrea metropolitana amb uns sistemes avançats de detecció de drons per “garantir la seguretat de les persones i infraestructures crítiques”, així com de “neutralització i inhibició” d'aparells no autoritzats que puguin suposar una amenaça.
Un dron a 500 metres d’altura als voltants de l’Aeroport
L’Equip Pegaso va detectar un vol no autoritzat a 500 metres d’altura a les aproximacions de l’Aeroport del Prat. També es va proposar sancionar al propietari d’un altre dron que utilitzava l’aparell per captar imatges aèries de la Sagrada Família fora del seu rang de visió. De fet, el cos policial subratlla que les zones més comunes on s’han detectat vols irregulars són espais turístics com el barri de la Barceloneta, el Parc Güell, el Tibidabo, la Sagrada Família o Montjuïc.
Autorització per volar
La Guàrdia Civil recorda als usuaris que l’ús dels drons està regulat al territori, i que es necessita una autorització explícita per volar a determinades zones. El cos explica que la manca de registre de l'operador és un dels principals motius d’irregularitat. També aconsellen als usuaris que consultin prèviament amb les plataformes oficials de navegació aèria gestionades per ENAIRE i l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) para corroborar si l’espai està restringit i evitar possibles sancions o incidents que puguin posar en risc la seguretat aèria.
El “mur antidrons” d'Europa
El context Europeu recent reforça la preocupació creixent entorn l'ús dels drons. N’és exemple l'onada de violacions dels espais aeris de la Unió Europea i l'OTAN amb drons del passat mes de setembre. Occident va acusar Rússia d'estar-ne al darrere, tot i que el Kremlin només accepta l'autoria d'algunes incursions i parla de “muntatges” i “provocació”. La UE i l'Aliança Atlàntica van dur a terme múltiples reunions amb la proposta estrella de crear un “mur antidrons” al flanc est d’Europa.