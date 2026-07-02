Els sindicats celebren la reclassificació de personal d'atenció educativa

El Parlament ha aprovat aquest dijous la reclassificació del personal laboral d'atenció educativa. Una reclassificació molt celebrada pels sindicats educatius, que la defineixen com un acte de "justícia". La portaveu del personal laboral d'USTEC, Eva Costa, ha remarcat que l'esmena que va presentar el sindicat -recollida per ERC i aprovada a la comissió d'Economia- ha servit per dignificar la professió de més de 4.000 treballadors. En declaracions a l'ACN als passadissos del Parlament, aquest dijous a la tarda, Costa ha subratllat que l'aprovació de la llei de mesures d'acompanyament, que incloïa la reclassificació del PAE, suposa "un gran guany" per al sector. Així mateix, la representant d'USTEC ha recordat que durant 20 anys han tingut "vetat" aquest dret per part de l'administració.\r\n\r\nPer la seva banda, des de la CGT remarquen que "aquest triomf no és cap regal, és un acte de justícia": "Els efectes administratius i econòmics d'aquesta reclassificació tenen caràcter retroactiu a l'1 de gener de 2026", recorden des del sindicat, que es mostren convençuts que la feina encara no ha acabat. Ni de bon tros. "La CGT seguirem vigilants i pressionant fins que aquesta reclassificació es faci efectiva en les nòmines i en les relacions de llocs de treball de manera àgil i sense excuses", argumenten. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Parlament aprovarà la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa\r\n\r\n