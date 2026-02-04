Els sindicats ferroviaris surten de la reunió amb Puente amb la voluntat de mantenir la vaga

Els representants de CCOO, UGT i Semaf han sortit de la reunió celebrada aquest dimecres amb el ministre de Transports, Óscar Puente, amb la voluntat de mantenir la vaga anunciada pels dies 9, 10 i 11 de febrer. Segons han dit en sortir de la trobada, celebrada a Madrid, cal "buscar solucions" en noves reunions a partir de demà. "Mantenim la convocatòria de vaga perquè encara no tenim resposta a les nostres reivindicacions", ha exposat la representant de CCOO, Pepa Páez. El secretari general del sindicat de maquinistes Semaf, Diego Martín, ha apuntat que la cita ha estat una "primera presa de contacte" per explicar a Puente els problemes i el "malestar" que hi ha en un sector sacsejat pels accidents mortals d'Adamuz (Còrdova) i Gelida.
"Sabem que els ferroviaris volen mostrar el seu descontentament amb la situació actual i això és el que nosaltres venim a reivindicar davant del ministeri. Crec que les reunions que mantindrem els pròxims dies ens aclariran les voluntats del mateix ministeri, que s'ha mostrat en tot moment conciliador, però no sabem si això donarà tranquil·litat a tots els ferroviaris", ha argumentat Martín.
Paez, per la seva banda, ha afirmat que el govern espanyol, Renfe i Adif han "d'agafar el toro per les banyes" i trobar "solucions estructurals als problemes". "Que traguem alguna cosa positiva d'aquests dos accidents lamentables que han passat, i que la infraestructura es mantingui millor, si cal posar més personal a les empreses públiques", ha ressaltat la dirigent de Comissions.
El govern destaca el “to positiu”
Fonts del govern espanyol han destacat el "to positiu" de la trobada, que ha durat una mica menys de dues hores, i s'han emplaçat una nova reunió demà. Des del Ministeri de Transports agreguen la seva voluntat de "mantenir el diàleg els pròxims dies" per poder arribar a un acord que "atengui les reivindicacions del col·lectiu". "Tal com han especificat els sindicats en les seves declaracions, que subscrivim plenament", detallaven des del departament que encapçala Óscar Puente.
La reunió d'aquest dimecres ha comptat amb el ministre de Transports, Óscar Puente; el secretari d'Estat, José Antonio Santano, que es troba a Catalunya i s'ha afegit de manera telemàtica; del president d'Adif, Pedro Marco; del president de Renfe, Álvaro Fernández; del director de Recursos Humans de Renfe, Lucas Calzado, i de la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena. Ahir, tots els sindicats del tren van convocar una manifestació a les portes del ministeri de Transports.