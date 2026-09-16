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Els socorristes reclamen una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes

Societat

  • Una socorrista participa en una demostració de reanimació cardiopulmonar durant la concentració de SOS Socorristes i UGT -

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Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 12:58

La plataforma SOS Socorristes i UGT s'han concentrat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei que reguli el servei de salvament i socorrisme a totes les platges catalanes. La portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Clara Roca, ha denunciat que la normativa vigent data de 1972 i està "obsoleta".

El sector espera que la nova normativa es pugui aprovar durant el primer trimestre del 2027. Roca també ha exigit que el servei sigui obligatori, que la temporada s'ampliï de Setmana Santa fins al 15 d'octubre i que es millorin les infraestructures i els mitjans de vigilància. La plataforma també ha reclamat que es compleixi el conveni sectorial vigent, que molts ajuntaments "no respecten".

La portaveu de l'entitat assegura que  ja s’ha reunit amb tots els grups parlamentaris, que els han traslladat el seu suport, tot i que, de moment, no s’ha concretat cap acord. Paral·lelament, Roca també apunta que el col·lectiu està participant en una taula de treball amb Protecció Civil, que no s’havia creat anteriorment, i ja han celebrat tres reunions per abordar la problemàtica.

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