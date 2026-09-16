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Retards de 20 minuts a l’R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França

Societat

  • Trens de Rodalies a l'estació de França, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 09:30
Actualitzat el 16 de setembre de 2026 a les 09:31

Els trens de l'R2 Sud de Rodalies acumulen retards de 20 minuts de mitjana a causa d'un robatori de cable a l'estació de França. N'han informat fonts de Renfe, que han explicat que circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb aturada a totes les estacions.

A més, alguns combois inicien i finalitzen el seu trajecte al passeig de Gràcia i els trens amb origen i destinació Vilanova i la Geltrú no circulen. Tècnics d'Adif s'han desplaçat fins a l'estació de França i treballen per reposar el material sostret tan aviat com sigui possible. A banda, una incidència a la infraestructura entre Garraf i Castelldefels afecta les línies R13, R14, R15, R16, R17.

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