Retards de 20 minuts a l’R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França

Els trens de l'R2 Sud de Rodalies acumulen retards de 20 minuts de mitjana a causa d'un robatori de cable a l'estació de França. N'han informat fonts de Renfe, que han explicat que circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb aturada a totes les estacions.\r\n\r\nA més, alguns combois inicien i finalitzen el seu trajecte al passeig de Gràcia i els trens amb origen i destinació Vilanova i la Geltrú no circulen. Tècnics d'Adif s'han desplaçat fins a l'estació de França i treballen per reposar el material sostret tan aviat com sigui possible. A banda, una incidència a la infraestructura entre Garraf i Castelldefels afecta les línies R13, R14, R15, R16, R17.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nDiagonal Mar, en venda: busquen un comprador per al centre comercial més gran de Catalunya Neus Climent\r\n\r\n