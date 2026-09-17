Mor Pilar Malla, primera síndica de greuges de Barcelona

La primera síndica de greuges de Barcelona i primera directora de Serveis Socials de la Generalitat, Pilar Malla, ha mort als 95 anys, segons ha informat aquest dijous la Sindicatura de Greuges de Barcelona en un missatge a xarxes.
Malla, nascuda al Pont d'Armentera (Alt Camp), mestra i diplomada en Treball Social, va ser directora de Càritas entre 1993 i 1998 i va ser vicepresidenta del patronat del Centre Català de Solidaritat, CECAS, una fundació que treballa amb drogodependents.
Vinculada a Ciutadans pel Canvi, va entrar al Parlament de Catalunya el 1999 com a diputada de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Durant la sisena legislatura, entre el 1999 i el 2003, va presidir la Comissió de Política Social de la cambra catalana.
En 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi i la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat l'ha recordat en X com "una referent en la lluita contra la pobresa i per una vida digna per a tothom". Va ser entre el 2004 i el maig del 2010 que va exercir com a síndica de greuges de Barcelona, una activitat que va combinar amb la coordinació i publicació d'articles i treballs sobre la pobresa a Catalunya.
El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Raúl Moreno, ha destacat en un missatge d'X que era "una dona de fe i una treballadora incansable per la dignitat de les persones més desfavorides".