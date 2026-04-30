Els usuaris consideren "desencertada" la fi de la gratuïtat de Rodalies

La plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies, de l'R2 sud, considera "desencertat" que Rodalies torni a ser de pagament a partir del pròxim dissabte 9 de maig davant la poca "fiabilitat" del servei. Malgrat que l'organització assegura que no està d'acord amb què el servei sigui del tot gratuït, però assenyalen que cal que sigui un "servei públic de qualitat i fiable".\r\n\r\nEn un comunicat, des de Dignitat a les Vies recorden les obres que estan en marxa a la zona de Regionals Sud, el funcionament de l'R13 o l'R15 que només reobre al 50% i amb limitacions de velocitat. "Estan demostrant una desconnexió total amb el que viu l’usuari al dia a dia a les andanes, hi ha mil coses que no funcionen bé", apunta la portaveu de l'entitat, Anna Gómez, que afirma que "no podem acceptar que se'ns faci pagar perquè ja ho paguem amb la salut". \r\n