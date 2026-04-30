30 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Els usuaris consideren "desencertada" la fi de la gratuïtat de Rodalies

  • La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’abril de 2026 a les 18:43
La plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies, de l'R2 sud, considera "desencertat" que Rodalies torni a ser de pagament a partir del pròxim dissabte 9 de maig davant la poca "fiabilitat" del servei. Malgrat que l'organització assegura que no està d'acord amb què el servei sigui del tot gratuït, però assenyalen que cal que sigui un "servei públic de qualitat i fiable".

En un comunicat, des de Dignitat a les Vies recorden les obres que estan en marxa a la zona de Regionals Sud, el funcionament de l'R13 o l'R15 que només reobre al 50% i amb limitacions de velocitat. "Estan demostrant una desconnexió total amb el que viu l’usuari al dia a dia a les andanes, hi ha mil coses que no funcionen bé", apunta la portaveu de l'entitat, Anna Gómez, que afirma que "no podem acceptar que se'ns faci pagar perquè ja ho paguem amb la salut". 

