En marxa l'operació sortida per Sant Joan: el 44% dels vehicles ja han sortit de Barcelona

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des de les 12 hores fins a les 20 hores d'aquest divendres, 267.000 vehicles ja han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona; el que equival al 44% dels 610.000 previstos fins a les 15 h de demà dissabte. El SCT preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan, que coincidirà amb l’onada de calor.\r\n\r\nLa previsió és que diumenge en retornaran uns 290.000. El SCT, també, per la revetlla, preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment els motoristes, i recorda que l’única taxa segura d’alcohol i drogues és “zero”. Els Mossos d’Esquadra faran 52 controls durant la revetlla.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTrànsit preveu la sortida de 610.000 vehicles aquest cap de setmana i de 490.000 per la revetlla de Sant Joan\r\n\r\n