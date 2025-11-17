Així són els cartells que incentivaran l'ús del català al metge

El TERMCAT i el Departament de Salut presenten una proposta per potenciar l’ús del català al metge. La iniciativa es basa a repartir pels diferents centres sanitaris tres cartells i un seguit de vídeos on s’expliquen termes bàsics que solen utilitzar-se en aquest entorn. La campanya té l’objectiu d’ampliar la iniciativa a altres àrees de terminologia de salut amb l’objectiu d’incentivar el català entre els professionals sanitaris i els pacients.
Els cartells en paper s’exposaran als centres sanitaris mentre que els vídeos es podran veure a les pantalles de les sales d’espera. Un dels pòsters fa referència a les parts del cos humà, a un altre hi apareixen els noms d’alguns materials sanitaris com xeringa, abaixallengües o escovilló. Al pòster d’equipament sanitari hi trobem paraules com llitera, termòmetre o tensímetre, que fan referència a alguns dels elements bàsics dels centres sanitaris. A més, els cartells també estan disponibles com a infografies interactives a la web del TERMCAT i als vídeos del seu canal de YouTube Mediatermcat, al que també s’hi pot accedir des del compte de Salut, al web de Serveis lingüístics del Canal Salut i es poden descarregar per compartir des de Vídeo Salut.
Si es desitja, la terminologia dels pòsters també es pot consultar, de forma ampliada, al diccionari en línia Terminologia de salut bàsica. Aquesta eina ofereix, en cada entrada, una definició, una o més denominacions catalanes equivalents al castellà, anglès i francès i, en alguns casos, una nota explicativa del terme. D’aquesta manera, el diccionari s’afegeix a la col·lecció Diccionaris en Línia, que ofereix més de 180 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat i, també, al portal temàtic Terminologia de les ciències de la salut, amb l’objectiu de reforçar la difusió d’aquesta terminologia entre el col·lectiu específic dels professionals de la salut.