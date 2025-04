Entitats veïnals adverteixen d'una retirada perillosa de l'amiant a Barcelona: «És un menyspreu vers la salut pública»

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), ha denunciat males pràctiques en la retirada de l'amiant a la ciutat. En una roda de premsa, l'entitat ha valorat que "és un menyspreu envers la salut pública" perquè "posa en risc la vida de persones". Ha demanat al govern local que creï una figura específica per controlar aquestes intervencions i que impulsi un protocol d'urgència per regular-les mentre no s'aprova la Llei de l'amiant de Catalunya. Ha dit que la ciutat té actualment 25 plans de treball aprovats per substituir teulades de fibrociment i cinc més pendents d'avaluació, la majoria a l'Eixample. Alhora, ha afirmat que s'han detectat irregularitats en dues de les cinc actuacions que ja s'han iniciat en aquest districte.

La FAVB ha llençat aquest crit d’alerta en una roda de premsa que s’ha celebrat a la seu de l’entitat i en la qual els seus membres han deixat clar que no s’aturaran fins que les administracions no assumeixin la seva responsabilitat.

Joan Maria Soler, portaveu de la comissió contra l’amiant de la FAVB, ha assegurat que Barcelona i Catalunya es troben en un moment d’impàs a l’espera que el projecte de Llei per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya es debati i s’aprovi al Parlament. Ha recordat que aquesta normativa regularà la forma en què s’ha de retirar aquest material i contemplarà un règim sancionador per castigar les males pràctiques, però ha avisat que mentrestant els ciutadans de la capital catalana estan en risc.

Així, s'ha referit a les informacions publicades en els darrers dies que indiquen que la ciutat té actualment 25 plans de treball aprovats per substituir teulades de fibrociment i cinc més pendents d’avaluació. Ha reconegut que la majoria d’aquestes intervencions encara no s’han iniciat, però ha dit que ja s’han detectat algunes irregularitats.

Soler ha explicat que els veïns afectats han comunicat a l’Ajuntament les incidències detectades, però ha lamentat no haver rebut una resposta contundent per part del govern local. “Ens preocupa que mentre la nova llei no està publicada pugui accelerar-se la retirada de forma insegura per part de moltes empreses”, ha comentat el representant de la FAVB que ha insistit en la importància de “vigilar i controlar tots aquests processos”. Ha considerat que la responsabilitat la té l’administració, i per això ha exigit a l’Ajuntament de Barcelona que nomeni una figura que s'encarregui de “fiscalitzar” aquesta mena d’intervencions. “És una qüestió de salut pública”, ha remarcat.

En aquest mateix sentit, ha reclamat al govern local que tiri endavant el protocol específic per al districte de l’Eixample que inclogui una inspecció immediata quan comencin les obres i que de forma sistemàtica mecanismes de comunicació adequats per avisar els veïns sobre la forma com es farà el desamiantat.

Actitud criminal de l’administració

Per la seva banda, Miguel Moreno, jubilat de Macosa – Alstom i membre de la comissió contra l’amiant de la FAVB, ha acusat l’administració de tenir una actitud “criminal” envers la salut del veïnat perquè no està assumint la seva responsabilitat per garantir que es compleixin les mesures de seguretat pertinents i que en els processos de retirada de fibrociment no es desprenguin fibres que poden provocar malalties com el càncer, l’asbestosi o el mesotelioma. “És un menyspreu envers la seguretat pública”, ha sentenciat.

Ha posat com a exemple algunes actuacions que han vist en què s’han utilitzat escombres per a recollir la pols del terra. “Està totalment prohibit usar escombres per fer-ho, s’han d’utilitzar aspiradors industrials amb un filtre determinat", ha indicat Moreno que ha assenyalat que "això ja seria prou motiu per aturar de forma automàtica una obra si un inspector la revisa”, ha comentat.

L’Eixample, el districte més afectat

Tot i que els responsables de la FAVB han assegurat que diversos veïns han denunciat a Inspecció de Treball diverses irregularitats en obres per retirar amiant a diferents punts de la ciutat com el Poblenou o la Verneda, han dit que actualment el focus està posat en l’Eixample, on sospiten que es concentra la gran majoria dels 25 plans de treball autoritzats.

Jaume Artigues, president de l’Associació de veïns de l’Eixample, ha concretat que la majoria d’aquestes actuacions no han arrencat perquè encara no s’han autoritzat les llicències d’obres. Ha detallat que els consten cinc intervencions que ja han començat o que estan a punt de fer-ho. “Dues han estat cobertes lleugeres que ja s’han fet ràpidament, una altra correspon a uns treballs de revestiment d’una façana que encara no s’han iniciat, i dues més ja s’han fet i s’han fet malament”, ha explicat Artigues.

Ha dit que un d’aquests casos correspon a uns treballs en un edifici del carrer Consell de Cent 425 que han generat molta preocupació entre els veïns. “Es va donar la llicència el 2024 i es va acordar que primer s'havia de retirar l’amiant present als baixos i després es podia fer la reforma de l’edifici, però no ha estat així, s’ha fet primer l’enderroc i part ha caigut sobre la teulada de fibrociment, de forma que s’han barrejat els materials”, ha comentat el veí. Ha explicat que aquestes runes ja s’han recollit, però ha alertat que el procés no s'ha fet amb garanties i que sospiten que ha suposat que es desprengués pols d’amiant i fibres.

Ha apuntat que els veïns, tant a escala personal com grupal, han presentat diverses demandes a Inspecció de Treball. També han posat el cas en coneixement de l’Ajuntament i han informat els responsables del Districte. “Només ens han contestat del Districte que ens han emplaçat a una reunió el 22 d’abril vinent per presentar-nos els resultats d’un informe sobre la qualitat de l’aire a la zona que ha fet l’empresa que ha dut a terme els treballs”, ha comentat. Ha expressat les seves reserves envers aquest document i ha dit que, en paral·lel, els veïns han demanat un pressupost alternatiu per obtenir ells mateixos un informe: “No sabem quins dies han fet els mesuraments necessàries per elaborar l'informe, ni en quines condicions s'ha redactat”, ha comentat.