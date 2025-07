Enviar missatges fora de l’horari laboral pot comportar multes segons l'Estatut dels Treballadors

Cada vegada és més freqüent que utilitzem per a treballar els nostres mòbils, ja sigui per atendre trucades, per fer reunions o per concretar cites o entrevistes. Aquesta situació, moltes vegades, impedeix que, una vegada finalitzada la jornada laboral, puguem desconnectar del treball.

Missatges o trucades dels nostres caps fora de l'horari laboral interrompen el nostre oci o descans i és difícil separar la vida personal de l'espai i temps de treball. No obstant això, aquesta pràctica pot suposar una sanció econòmica considerable per a l'empresa si es realitza de manera reiterada i sense justificació.

El dret a la desconnexió en l'àmbit laboral

El dret a la desconnexió digital no és un concepte abstracte, sinó una obligació recollida en la legislació laboral espanyola des de 2018, quan es va aprovar la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Aquesta llei va introduir en l'Estatut dels Treballadors l'article 20 bis, que protegeix la intimitat digital dels empleats i garanteix que puguin gaudir del seu temps personal.



L'article estableix que els i les treballadores tenen dret a la intimitat en l'ús dels dispositius digitals de l'empresa i, a més, a la desconnexió digital quan acaba la seva jornada laboral.

L'empresa no pot imposar l'obligació de respondre missatges, crides o correus electrònics fora d'horari, excepte circumstàncies excepcionals com a emergències o imprevistos que afectin la producció, la seguretat o l'activitat de la companyia. No obstant això, continua passant.

La normativa és clara, no respondre fora d'horari no pot ser motiu de sanció, amonestació ni acomiadament. De fet, en cas que l'empresa incorri en aquesta mena de pràctiques de manera reiterada, els treballadors poden presentar una reclamació interna a recursos humans o acudir al comitè d'empresa.

Les sancions i multes per interrompre la desconnexió digital

Si l'empresa no corregeix la situació, es pot denunciar davant la Inspecció de Treball. Segons la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (LLISOS), vulnerar aquest dret es considera una infracció greu i pot derivar en multes d'entre 751 euros i 7.500 euros, depenent de la gravetat, l'abast i la grandària de l'empresa.



Aquesta protecció legal s'aplica a tots els empleats, tant en treballs presencials com en modalitats de teletreball o models híbrids. La flexibilitat horària no implica disponibilitat absoluta.

Per evitar aquestes situacions, algunes empreses han creat protocols de desconnexió digital que detallen els supòsits excepcionals en els quals es permet la comunicació fora de jornada, els canals que s'utilitzaran i la compensació, si escau, per disponibilitat extraordinària. També han d'incloure vies perquè els empleats comuniquin incompliments d'aquest dret sense por a represàlies.

Conseqüències psicològiques de no desconnectar del treball

El Ministeri de Treball, sota la direcció de Yolanda Díaz, ha recordat en diverses ocasions que aquesta normativa cerca garantir la salut física i mental dels empleats. Diversos estudis psicològics i metges constaten que la hiperconnexió constant eleva els nivells d'estrès i ansietat, incrementa el risc d'acabar fart del treball amb alts nivells d'esgotament. A més, s'ha estudiat com aquestes situacions redueixen la productivitat real durant la jornada laboral, fet que acaba perjudicant també a l'empresa.