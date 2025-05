Es manté l'alerta per ruixats i tempestes en 15 comarques: quan i on plou?

El temporal de ruixats i tempestes s'instal·la a Catalunya i, en el curt termini, no fa cap mostra de marxar. És per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activada l'alerta per pluges intenses en un total de 20 comarques de cara a dimarts i després que dilluns deixés precipitacions generalitzades a bona part del país.

Des de primera hora del matí ja s'han produït ruixats a l'àrea de Barcelona i en punts de les comarques de Girona. A partir del migdia i fins a primera hora del vespre, l'alerta es posa en marxa. Concretament, afecta el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Moianès, el Bages, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, l'Anoia i el Solsonès.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dt. 14:00 a 20:00 h.

➡ Llindar que es pot superar: >20 mm en 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟡2/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/sxWevCcKWz — Meteocat (@meteocat) May 6, 2025

El nivell d'alerta és de dos sobre sis, la qual cosa implica que poden caure 20 litres d'aigua en només 30 minuts. Els xàfecs aniran localment acompanyats de tempesta. Amb l'entrada de la nit de dimarts, la situació tendirà a l'estabilitat, que es mantindrà de cara a dimecres. Ara bé, els xàfecs amb tempesta tornaran a guanyar extensió dijous i divendres, sobretot durant les tardes.